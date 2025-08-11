Cazzu asegura que la pensión que Nodal le da a su hija es insuficiente

Ha pasado más de un año desde la polémica separación de los cantantes Christian Nodal y Cazzu. Sin embargo, este tema todavía da de qué hablar. A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante argentina fue abordada por los reporteros que, entre otras preguntas, la cuestionaron sobre las responsabilidades de Nodal con la hija de ambos.

Cazzu ha sido muy reservada en cuanto a los aspectos privados de su relación con Nodal y los acuerdos tras su separación. Sin embargo, en esta oportunidad la artista habló sobre la manutención que Nodal le envía a su hija y aseguró que no es suficiente para los gastos que requiere una niña de dos años.

“No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo contundente.

Aunque la cantante argentina no considera que la manutención del padre de su hija sea suficiente, aclaró que ella produce la suficiente cantidad de dinero para cubrir todos los gastos de su hija.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

Además, aseguró que no tiene intenciones de involucrarse en una demanda por una manutención más justa debido al sistema de justicia patriarcal. “Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

La artista aseguró que ha trabajado fuertemente desde hace varios años y que al igual que muchas personas tiene situaciones financieras. “Yo trabajo hace un montón, pero a veces más, a veces menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo, y bueno, son cosas que siento que está bueno hablarlas porque también es nuestra realidad. Los artistas somos como ustedes, que también alguno de ustedes capaz ahorra para su casa económicamente”

Hasta el momento Christian Nodal no se ha pronunciado sobre estas declaraciones de Cazzu. El artista mexicano se encuentra disfrutando de su matrimonio con la cantante mexicana Ángela Aguilar.

Cazzu ha estada concentrada en su carrera y recientemente llenó el Auditorio Nacional de Ciudad de México como parte de su gira ‘Latinaje’. En el encuentro con los medios la artista expresó su agradecimiento hacia su público mexicano. “Yo me siento muy bien recibida en México y no me alcanzan las palabras para agradecer a la gente que me compró las entradas. Estoy muy feliz, ojalá pueda recorrer todo México”, comentó emocionada.

