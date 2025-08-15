Arrestan al comediante Paul Rodríguez por presunta posesión de drogas

El actor y comediante, Paul Rodríguez, fue arrestado esta semana en un restaurante en Burbank, California, por presunta posesión de drogas.

Según reportes del portal Daily Mail, todo ocurrió el lunes por la noche, cuando la policía registró el vehículo de Rodríguez y al parecer encontró pastillas de Xanax y rastros de fentanilo.

La policía informó que Rodríguez, de 70 años, negó que las sustancias fueran suyas, algo que ya había dicho hace apenas unos meses, cuando también fue arrestado en marzo por un cargo similar de posesión de drogas. En ese momento, él insistió en que las drogas no le pertenecían.

De acuerdo con NBC4 Los Ángeles, la policía llegó al restaurante luego de recibir una llamada para verificar el estado de una mujer que estaba con Paul. Cuando los oficiales se presentaron, Rodríguez y la mujer ya se estaban alejando del lugar, pero se detuvieron para hablar con ellos.

Los reportes indican que la mujer fue arrestada por sospecha de posesión de drogas, lo cual llevó a los oficiales a revisar el auto de Rodríguez. Ahí fue cuando supuestamente encontraron las sustancias y procedieron a detener también al comediante, ahora bajo cargos menores por sospecha de posesión de narcóticos.

Según los registros del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Rodríguez fue fichado poco después de las 22:00 horas del lunes y puesto en libertad después de las 6:00 horas del martes con una citación.

Los recientes problemas con la ley de Paul Rodríguez surgen meses después de que, en noviembre del año pasado, Donald Serrato, un amigo del comediante, falleciera por causas naturales mientras se alojaba en su casa de Los Ángeles. Además, en 2021, el actor se sometió a una cirugía de bypass cuádruple.

Por el momento, el actor no ha dado declaraciones públicas sobre el incidente.

