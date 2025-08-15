Yailin La Más Viral dice que es bisexual: ‘No oculto nada’

La visita de Yailin La Más Viral a La Casa de Alofoke, reality show del locutor y creador dominicano de contenido, ha dejado una gran revelación: la cantante es bisexual.

Todo ocurrió cuando la intérprete de ‘Bing Bong’ hablaba con los participantes de esta competencia y uno de ellos le preguntó si le gustaban las mujeres.

Ante la interrogante, la joven artista fue tajante y le dijo: “Espérate, espérate, él dijo que quiere hacer una pregunta y yo con todo respeto te la respondo con toda sinceridad”.

Luego, cuando le preguntaron acerca de las mujeres, respondió: “Claro que sí, y los hombres también, yo no oculto nada. Apoyo a la comunidad (LGBTQ)”.

Algunos usuarios reaccionaron a esta revelación con mensajes como: “Eso se sabía”, “Dios mío, qué lío”, “Así mismo se contesta, Yailin, no te dejes de nadie”, “Esa es mi Yaya”.

La vida amorosa de Yailin La Más Viral

La sorpresa se da debido a que al menos por ahora no se le conoce alguna relación con una mujer a la artista dominicana.

Por ahora, han sido públicos sus amoríos con Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, que terminaron de mala manera. Además, con el puertorriqueño tuvo una niña a quien llamaron Cattleya.

Ahora, se habla de la posibilidad de que Yailin La Más Viral esté saliendo con el rapero español JC Reyes, un amorío que habría surgido hace unas semanas luego de un viaje que hizo por Europa. Sin embargo, no hay confirmación por parte de ninguno de los dos.

