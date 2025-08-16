Brian Cashman cree que Yankees aún puede ser campeón de su división

El gerente general de New York Yankees, Brian Cashman, habló este sábado sobre la presente temporada de los Yankees y dijo que cree que el equipo aún puede ser campeón de la división Este de la Liga Americana para asegurar su boleto directo a la postemporada.

Con Yankees en el tercer puesto del este, a siete juegos de los líderes Toronto Blue Jays, y a pesar del bajo nivel mostrado desde el parón del All-Star Game, Cashman dijo a la prensa que solo deben conseguir las victorias y luego armar rachas que le permitan regresar a la primera posición de la tabla.

“Simplemente tenemos que ganar”, comentó Cashman sobre qué deben hacer los Yankees para regresar al liderato del Este. “La respuesta obvia a esa pregunta, por obvia que parezca, es que tenemos que ganar el juego de esta noche (ante St. Louis Cardinals) y mantenerlo simple, un juego a la vez, y luego encadenar victoria tras victoria”.

Cashman cree que aún es temprano para hablar de como cerrarán los Yankees la temporada, pero la intención de siempre es conseguir el campeonato en la división. Además, asegura que de no clasificar por vía directa lucharán por hacerlo vía comodín.

“Ahora mismo, no estamos en control de la división, así que nuestra primera meta es intentar ganar el Este de la Liga Americana y asegurar el pase de forma directa. Si no, lucharemos por clasificar de otra manera. Aún queda mucho tiempo, pero a la vez no es suficiente. No quiero dar la impresión de que no hay urgencia, porque sí la hay“, añadió.

Cashman realizó las declaraciones en la previa ante Cardinals en el Busch Stadium, donde este viernes los Yankees consiguieron su cuarto triunfo de las últimas seis presentaciones al ganar un duro duelo 4-3 ante los locales.

El triunfo los dejó con récord de 65-57 como dueños del tercer comodín de la Liga Americana y a 1.5 juegos de su inmediato perseguidor, Cleveland Guardians.

