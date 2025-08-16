El secreto de la familia Rockefeller para conservar su fortuna, a través de las generaciones

La familia Rockefeller ha logrado superar el ‘problema’ que implica inculcar una cultura triunfadora de una generación a otra. Su fortuna, una de las más grandes del mundo, ha perdurado por más de un siglo y no es una casualidad, ya que entre las historias que giran alrededor de esta icónica dinastía se habla de una serie de valores y estrategias diseñados por John D. Rockefeller, su patriarca, que se han transmitido a lo largo de las generaciones.

Sin duda estas ideas han sido exitosas, ya que actualmente, con unos 250 descendientes directos, la fortuna alcanza para que todos vivan de manera más que holgada, desafiando lo que ocurre comúnmente con las familias que amasan una gran cantidad de bienes de manera intempestiva y que lo pierden todo en su tercera generación, en promedio, por factores como el despilfarro, las inversiones fallidas, las envidias entre los familiares y otras tragedias.

Actualmente, el patriarca de la familia es David Rockefeller Jr. y ha revelado el secreto de la familia, para conservar su prestigio con el paso de los años.

¿Cuál fue el secreto de los Rockefeller para conservar su fortuna?

Una vez que llegó a la fortuna, John D. Rockefeller compiló una serie de preceptos que transmitió a la familia y que actualmente siguen respetando, con grandes resultados. Estos preceptos están constan de cuatro pilares fundamentales:

Administrar su fortuna mediante fideicomisos: Para evitar pérdidas derivadas de conflictos por la administración de un negocio, o envidias entre los integrantes de la familia, una vez que se deshicieron del negocio familiar de la petrolera Standard Oil en 1911, la familia optó por crear una serie de fideicomisos bien estructurados que administran eficientemente el dinero y facilitan su transmisión a lo largo de las generaciones. Esta claridad, además, reduce las disputas al momento de repartir los bienes en las herencias. Reuniones familiares regulares: De manera rigurosa, más de 100 integrantes de la familia se reúnen al menos dos veces al año para discutir proyectos, noticias y logros. Además, estas reuniones sirven para fortalecer la comunicación y los vínculos afectivos entre los parientes. Estricto respeto a los valores y la filantropía: desde temprana edad, los Rockefeller aprenden a destinar parte de sus ingresos y su tiempo a causas benéficas, para conocer la importancia de ayudar al prójimo como parte esencial de su identidad. Preservación de la historia familiar: a través de sus ‘homesteads’ o las propiedades que han pertenecido a la familia a lo largo de las generaciones, los integrantes de la familia pueden conectar con sus antepasados y entender el legado de generaciones anteriores.



El secreto de los Rockefeller para preservar el éxito

En general a lo largo de los años, los descendientes de John D. Rockefeller han sido educados para ver la riqueza no como una fuente de placer, sino como una herramienta para el bien común, asegurando que el legado familiar siga prosperando de forma coherente y sólida, con el objetivo de ayudar a los demás.

Desde su juventud, todos los miembros de la familia son involucrados con distintas causas sociales, haciendo de la generosidad un pilar fundamental de su identidad.

Con estos pilares, la Rockefeller Foundation, administra un patrimonio superior a los $5,000 millones de dólares, no solo para preservar el patrimonio familiar, sino que también refuerza los lazos familiares.

