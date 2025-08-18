Adolescente en estado crítico tras tiroteo en una fiesta en una casa de Long Island

Un joven de 17 años está en estado grave luego de ser impactado de bala en un ataque dirigido en una fiesta en una casa de Long Island el viernes en la noche, dijeron las autoridades.

El menor recibió disparos poco después de las 11:25 de la noche en la calle 11 en West Babylon, según el Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

El adolescente fue trasladado a un hospital de la zona en estado grave con numerosas heridas de bala y se cree que fue el objetivo del perpetrador, indicó la policía de Suffolk.

Los residentes quedaron sorprendidos por la violencia y manifestaron que vieron con horror como el amigo de la víctima trataba de reanimar a su amigo inconsciente.

“El joven en el césped estaba pálido No sabía dónde lo habían golpeado, así que pensé: ‘¿Se va a recuperar?’. Fue muy triste”, dijo Angela Knice.

Su amigo estaba allí con él y le decía: “Quédate conmigo, no te duermas”.

Knice añadió que en principio pensó que el sonido de los disparos eran fuegos artificiales, informó News 12 Long Island.

La vivienda donde tuvo lugar la fiesta ha sido un problema en la zona por años, afirmaron los vecinos.

De acuerdo con el medio, en el mes de junio se emitió un aviso de desalojo para las cuatro familias que vivían allí.

Hasta el momento, no se han hecho detenciones por el tiroteo y las averiguaciones siguen en curso.

