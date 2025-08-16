Madre y niña de Ecuador detenidas por ICE en Nueva York fueron enviadas a Texas

Una madre ecuatoriana, su hijo adolescente y su niña de 7 años -alumna de una escuela pública de la ciudad de Nueva York- , fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Que se sepa, esta niña en la persona más joven en ser detenida por agentes de ICE en el segundo gobierno de Donald Trump. Dayra -su apellido se mantiene en reserva por ser menor de edad- es alumna de la Escuela Pública 89 The José Peralta School of Dreamers en Queens (NYC). Ella y su madre fueron separadas de su hermano de 19 años durante un control de inmigración el martes en 26 Federal Plaza en el Bajo Manhattan, según la familia y sus defensores.

“Todos teníamos mucho miedo porque sabíamos que las iban a arrestar”, dijo a Daily News Patricio, novio de Martha, la madre de la niña, quien vive con la familia. Dayra y su madre fueron enviadas a un centro de detención en Texas, según los defensores. El localizador de ICE mostró a Martha el viernes por la tarde en South Texas Family Residential Center, uno de los centros de inmigración más grandes del país. Ese lugar reabrió este año después de que el gobierno de Joe Biden lo hubiese cerrado. El localizador no proporciona información sobre detenidos menores de 18 años, pero se presume que la niña está allí también.

“Me llamó ayer y me dijo que estaba bien. Pero tiene mucho miedo de regresar a Ecuador”, dijo Patricio sobre Martha, quien huyó de la violencia doméstica en su país. Un juez de inmigración había denegado previamente su solicitud de asilo y ordenado la deportación de la familia, según los registros judiciales, pero continuaron presentándose a sus registros como lo exige la ley.

Su otro hijo, Manuel (19) estuvo detenido en 26 Federal Plaza, antes de ser trasladado a un centro en Newark, Nueva Jersey, según el localizador. Recientemente se graduó de la escuela secundaria en Long Island y debía comenzar la universidad este año, dijo Patricio. El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que alberga al ICE, no ha hecho comentarios sobre esta familia.

“Estamos recibiendo informes extremadamente preocupantes sobre una familia inmigrante, que incluye a una estudiante de 7 años de una escuela pública local y a su hermano de 19 años, detenidos por el ICE”, declaró el concejal Shekar Krishnan (Demócrata por Queens) en un comunicado. “Mi oficina está trabajando activamente para obtener todos los detalles. Estamos en contacto con la escuela local, funcionarios del Departamento de Educación (DOE) y oficinas federales para obtener más información y luchar para asegurar que la familia pueda reunirse”. “La separación familiar es horrible, y el ICE debe detener estas tácticas crueles”.

En el barrio Elmhurst, la escuela pública 89 ofrece un programa bilingüe en español y está en proceso de lanzar uno similar en bengalí. Más de la mitad de los estudiantes están aprendiendo inglés como nuevo idioma.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Milton Guamarriga, trabajador ecuatoriano indocumentado que además era bombero voluntario en el condado Westchester de Nueva York, fue arrestado por ICE cuando salía de casa para ir a trabajar.

La semana pasada ICE negó a congresistas de Nueva York supervisar la prisión federal Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde mantiene a inmigrantes. A mediados de junio ICE admitió que los detenidos en la sede de los tribunales migratorios en el Bajo Manhattan dormían en el suelo y en las bancas, al tiempo que prohibieron el acceso para supervisión de Dan Goldman y Jerrold Nadler, miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. por NY, y arrestaron al contralor municipal, Brad Lander dentro del mismo edificio.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York. Las miles de detenciones de ICE este año en Nueva York incluyen casos muy diversos. Por ejemplo,

La salvadoreña Nuvia Martínez Ventura, madre de 5 hijos, fue enviada a Texas, según informaron su familia y abogado. También en junio un joven electricista de 23 años denunció que fue detenido y esposado por agentes de ICE en Long Island, a pesar de ser un ciudadano estadounidense.

Además Sara López García, estudiante colombiana condecorada de SUNY (Universidad Estatal de Nueva York) y sin antecedentes penales, fue arrestada por ICE junto con su madre en su hogar en Long Island. Además un estudiante ecuatoriano indígena detenido por ICE retornó de Texas a Queens luego de que New York Legal Assistance Group (NYLAG) pagara una fianza de $20,000 dólares.

También en julio ICE detuvo para ser deportados a dos hispanos con condenas por abuso de menores en Nueva Jersey. En medio de esos operativos, John Varrone, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Newark, afirmó: “Somos investigadores criminales y seguiremos la pista hasta que no tengamos más pistas (…) Las personas que se encuentran en este país sin autorización no quieren ser encontradas. No quieren ser atrapadas”.