Dominicano Víctor Robles lanzó bate a pitcher tras recibir pelotazo en partido de Ligas Menores [VIDEO]

Se convirtió en una de las imágenes más virales de las últimas horas. El pasado domingo, el dominicano Víctor Robles fue expulsado durante un partido de Ligas Menores luego de haber recibido un pelotazo al que contestó arrojando el bate al lanzador.

El jardinero de Seattle Mariners estaba en el plato cuando el pitcher de Las Vegas Aviators, Joey Estes, lanzó una pelota alta y por dentro, que terminó impactándolo. En ese momento, el dominicano perdió el control y tomó su bate del suelo para lanzarlo contra el pitcher.

Robles arrojó el madero con tal fuerza, que su casco salió volando. De forma inmediatamente el umpire principal terminó expulsándolo. Poco pareció importarle la decisión al dominicano, pues la ira se apoderó de él y caminó hacia el montículo con la intención de encararse con el lanzador.

El jardinero de Seattle fue detenido por el árbitro y sus compañeros de equipo. La molestia del pelotero de Las Mayores se prolongó al llegar a dugout, ya que arrojó una caja de snacks al terreno de juego.

Víctor Robles se disculpó por arrojar bate a lanzador

Tras el encuentro y la viralidad del incidente, Robles acudió a sus redes sociales, específicamente a las stories de su cuenta en Instagram, para disculparse por su comportamiento.

“Quiero tomarme un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el campo. Dejé que la frustración me dominara y entiendo cómo eso pudo haber afectado no solo al juego, sino también a la energía y el respeto que todos nos esforzamos tanto por mantener”, dijo.

El jardinero aseguró que actualmente atraviesa problemas extracancha que influyeron en su arrebato. Robles detalló que ha estado batallando con el dolor de la reciente muerte de su madre y un proceso de rehabilitación que lo ha desgastado físicamente y mentalmente por estar fuera del terreno de juego.

“Venir de una larga rehabilitación y estar alejado del juego, la mayor parte de la temporada ha sido un desafío físico y mental. Además, el reciente fallecimiento de mi madre ha sido increíblemente duro, y he estado haciendo todo lo posible por sobreponerme. No es una excusa, sino un poco de contexto. Creo que merecen entender mi situación”, agregó.

Comunicado de Víctor Robles. Foto: Stories cuenta de Instagram Víctor Robles.

Asimismo, compartió la estadística de que en sus últimos 15 turnos, ha sido golpeado cinco veces. No obstante, se mostró arrepentido y avergonzado por su accionar.

“Recibir cinco golpes en 15 turnos al bate, aumentó la presión, y reaccioné de una manera que no me enorgullece. Este juego significa mucho para mí, y también lo significan quienes lo juegan. Respeto a cada uno de ustedes, mis compañeros, a los jugadores rivales y a todos en esta liga. Estoy comprometido a ser mejor, no solo como jugador, sino como compañero y competidor”, concluyó.

¿Por qué Víctor Robles está jugando en Ligas Menores?

Víctor Robles está actualmente en una asignación de rehabilitación con los Tacoma Rainiers, el equipo Triple-A de los Seattle Mariners, tras sufrir una dislocación en el hombro izquierdo en abril.



