Mets se lleva el Clásico de las Pequeñas Ligas tras derrotar a Mariners

Los New York Mets aprovecharon la celebración este domingo del Clásico de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, para alzar cabeza y conseguir un importante triunfo 7-3 ante Seattle Mariners, que les permite seguir en la lucha por la clasificación a la postemporada 2025.

De la mano de Mark Vientos, quien con un enorme cuadrangular de tres carreras colaboró en la ofensiva, los Mets amarraron su segunda victoria en partidos consecutivos por primera vez en tres semanas, en un período en el que habían perdido 14 de los últimos 17 encuentros antes del que vivieron este domingo.

El jonrón de Vientos, que terminó impulsando cuatro carreras, junto con el aporte de Francisco Lindor y Francisco Álvarez con tres hits cada uno, terminó llevando a los de Queens a la celebración, con el que mantienen a raya el último comodín de la Liga Nacional a 1.5 encuentros de diferencia con Cincinnati Reds .

La noticia negativa para los Mets fue la lesión de Álvarez, quien salió en el séptimo episodio con problemas en su muñeca derecha.

Ahora los Metros iniciarán este martes una importante serie ante los Nationals en Washington, buscando mantener el buen momento de los últimos dos juegos.

Los niños, protagonistas desde horas antes en Williamsport

El encuentro comenzó a jugarse desde mucho antes del partido, aunque no en la rivalidad, sino en el compartir de los Grandes Ligas con los pequeños que se acercaron hasta el Journey Bank Ballpark del histórico Bowman Field para compartir con sus ídolos.

Randy Arozarena compartió con un equipo mexicano de pequeñas ligas jóvenes y junto al jonronero Carl Raleigh fueron algunos de los peloteros más buscados por los curiosos fanáticos, en una actividad que también contó con otras figuras claves como el mismo Lindor o Juan Soto.

Team México con Randy Arozarena y Andrés Muñoz. ¡Qué maravilla nos brinda el Little League Classic en Willamsport!🇲🇽 pic.twitter.com/f2FzJF24F5 — MLB Español (@mlbespanol) August 17, 2025

Gran parte de ellos se deslizaron junto a los niños desde una montaña aledaña para compartir con los mas pequeños, que además se llevaron piezas como bates, camisetas o pelotas autografiadas por las principales figuras de Mets y Mariners.

El juego cerró el Fin de Semana de los Jugadores de las Grandes Ligas, espacio en el que los atletas personalizan su equipo creativamente, mostrando diseños únicos en los implementos deportivos, incluyendo bates, guantes o zapatos.

