Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar por polémica con Nodal

Un mensaje bastante firme envió Maribel Guardia, actriz costarricense, luego de la entrevista que dio Christian Nodal y que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo, pues habló nuevamente de su ruptura de Cazzu y el posterior matrimonio que protagonizó con Ángela Aguilar.

La hija de Pepe Aguilar ha sido quien ha salido con varias críticas en contra por parte de los usuarios en redes sociales, que la señalan de interferir en este matrimonio, algo que condena la veterana actriz.

“¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que vivimos en una sociedad totalmente machista, a él, a Nodal, casi que le aplauden, ay, sí, estuvo con esta, con aquella, quiero ser Nodal para andar con estas mujeres tan famosas y exitosas”, dijo a varios reporteros Maribel Guardia.

Además de esto, indicó que las mujeres son las que peores comentarios reciben en este tipo de situaciones. “A mí me parece muy injusto lo que le ha pasado a Ángela, no se lo merece”, comentó.

Con su declaración, la artista deja ver que no está de acuerdo con los comentarios en los que responsabilizan a la joven de ser responsable de la ruptura de Nodal.

En redes sociales muchos han respaldado a Maribel Guardia por las declaraciones que dio. “Eso es verdad”, “Donde esté Ángela Aguilar ahí estaré yo apoyando en los comentarios, compartiendo su arte y defendiéndola siempre”.

Pero, también hay otros que han dicho: “Muy injusto lo que vivieron Cazzu e Inti. No olviden que también son mujeres”.

La polémica de Nodal y Ángela Aguilar parece no tener fin, sobre todo por la cercanía entre el comienzo de su relación y la separación del artista mexicano de Cazzu. Todo esto ha hecho que haya mucha molestia y que reciban una gran cantidad de mensajes negativos en las plataformas digitales.

