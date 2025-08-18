Palestina participará por primera vez en la historia en el Miss Universo

La modelo y defensora social Nadeen Ayoub será la primera mujer en representar a Palestina en la historia del certamen Miss Universo.



La organización del concurso confirmó este domingo que Ayoub competirá en la edición número 74 del certamen, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, con la participación de más de 130 países y territorios.



En un comunicado, la Organización Miss Universo expresó:

“La Sra. Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma. Esperamos con ansias darle la bienvenida al escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina junto a concursantes de todo el mundo”.

Nadeen Ayoub: primera representante de Palestina en Miss Universo

Con 27 años, Nadeen Ayoub fue coronada Miss Palestina en 2022. Desde entonces, se ha convertido en una voz activa para dar visibilidad a las mujeres palestinas. A través de sus redes sociales, expresó lo que significa este logro para su país:

“Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado”.



Ayoub afirmó que quiere ser la voz de cada mujer y niño palestino y mostrar al mundo que Palestina es más que sufrimiento: es resiliencia, esperanza y cultura viva.



El certamen, fundado en 1952, se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de visibilidad internacional para las mujeres.



La inclusión de Palestina en Miss Universo 2025 llega en un contexto marcado por la guerra en Gaza y por el creciente número de países que reconocen oficialmente al Estado palestino.



Recientemente, Australia, Canadá y Francia anunciaron sus planes de reconocer un Estado palestino en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre, mientras que el Reino Unido ha declarado que lo reconocerá si Israel no cumple con los criterios, que incluyen acordar un alto el fuego en Gaza.

Sigue leyendo :

El video que Karol G subió para mostrar cómo era antes de la fama

Gal Gadot atribuyó el fracaso de ‘Blancanieves’ a las presiones para pronunciarse en contra de Israel

Sylvester Stallone muestra su hogar en Florida