Christian Nodal y Ángela Aguilar pasean por Beverly Hills

Hace unos días se publicó una entrevista que Christina Nodal le dio a la periodista mexicana Adela Micha. Durante la conversación, el cantante reveló detalles sobre el fin de su relación con Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar.

Las declaraciones de Nodal se han hecho virales y han generado todo tipo de comentarios, pues confirmó que se casó con Aguilar apenas 21 días después de haber terminado su relación con Cazzu.

Sin embargos, las críticas que ha recibido en redes sociales no le ha impedido que siga viviendo su vida con normalidad e incluso se han compartido fotografías de él junto a su esposa caminando por Beverly Hills y disfrutando de los lujos de la zona.

Esta aparición pública que hicieron en Beverly Hills también puede ser interpretado como un mensaje con el que la pareja quiere dejar claro que no les importa lo que se diga de su relación.

Nodal y Aguilar caminaron tomados de la mano. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Además, durante la entrevista con Micha admitió que su boda con la hija de Pepe Aguilar traería consecuencias. “Algo que fue determinante es que yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Ya veía la tormenta que se venía”, sin embargo, justificó su boda en Roma diciendo: “Me sentí vivo. Como que nunca había amado, o nunca había encontrado el amor por las decisiones correctas. Se dio todo”.

Por otro lado, Aguilar también ha hecho declaraciones en los últimos días e incluso se puso a llorar durante una entrevista. “Como mujer, parece que lo que está pasando en mi vida más personal, es más importante que lo que está sucediendo en mi vida profesional”, dijo.

Pese a todo eso, la pareja pudo disfrutar de una tarde de compras en Los Ángeles y se dijo que tomaron el almuerzo en el restaurante Cipriani, el cual abrió sus puertas apenas el año pasado y que se convirtió en la primera sede de la cadena en California. El menú se caracteriza por sus clásicas de la gastronomía veneciana.

