Exjugador de los Tigres asegura que Lionel Messi sufrirá ante los felinos 

Los cuartos de final de la Leagues Cup se llevarán a cabo esta semana y con ellos llegan varios partidos de gran interés para los fanáticos de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS), siendo uno de estos el encuentro entre el Inter Miami de Lionel Messi contra los Tigres de la UANL; ambos conjuntos esperan poder alcanzar una victoria para poder avanzar para la siguiente ronda y así buscar el título de campeón.

Ante este hecho el histórico jugador del cuadro universitario, Francisco ‘Kikin’ Fonseca, consideró que este combate representará un enorme reto para el equipo de Lionel Messi debido a los grandes refuerzos que han tenido los Tigres (contando entre estos a Ángel Correa); por este motivo consideró que incluso podrían resultar vencedores de este duelo para buscar un nuevo título de campeón.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Estas declaraciones las realizó el analista de MLS Season Pass durante una transmisión vía remota en la que afirmó que el duelo ante los Tigres de la UANL será el más difícil en la carrera de Lionel Messi enfrentando a algún conjunto perteneciente a la Liga MX.

“Será una de las pruebas más importantes frente a un equipo mexicano, ha enfrentado buenas y las ha pasado. Tigres ahora con la llegada de Correa, con el plantel que tiene, obviamente es candidato al título de la Liga MX y viene de perder con América, entonces creo que tienen muchas ganas de revertir la situación y por cómo se da todo, creo que sí, (Tigres) es la prueba más importante para Messi en un torneo de clubes contra un equipo mexicano”, expresó.

A pesar de este pensamiento, Kikun Fonseca no dudó en llenar de elogios al astro argentino por la impresionante carrera y el valor que le ha brindando al balompié mundial, uniendo en este listado al delantero francés de los felinos, André-Pierre Gignac, quien se ha convertido en toda una institución en esta plantilla.

Inter Miami forward Lionel Messi (10) passes the ball during the second half of an MLS soccer match against the Los Angeles Galaxy, Saturday, Aug. 16, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

“No hay comparación entre estos dos jugadores, lo hecho por Gignac en México ha sido histórico, es top 5 de extranjeros que ha venido en la historia de la Liga MX, va a ser histórico, ya es una leyenda; y bueno, lo que ha hecho Messi es considerado el mejor en la historia del fútbol mundial. Son dos jugadores que son muy importantes, son muy atractivos para ver en un terreno de juego para toda la afición”, relató.

“Mis favoritos para esta Leagues Cup, me voy a ir con Tigres, Toluca e Inter Miami. Obviamente, pues va a salir uno de ellos en el enfrentamiento de Miami-Tigres, pero yo pienso que ahí está y se quedará. Como lo dije desde un comienzo, esta Leagues Cup se va a quedar con un equipo mexicano, por eso me voy con Toluca y Tigres”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Santos de Brasil despide a su técnico tras goleada ante Vasco da Gama

–Robert Dante Siboldi habla sobre la llegada de Guillermo Ochoa a Mazatlán

–Turco Mohamed lanza dardo contra Pumas: “Los llevé a semifinales con menos presupuesto”