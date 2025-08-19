Quinceañera fue abusada en su edificio en Nueva York; sospechoso prófugo
Una menor de 15 años fue abusada sexualmente dentro de su edificio residencial en El Bronx (NYC) y la policía está buscando al sospechoso.
Según fuentes policiales, el abuso ocurrió dentro de una vivienda cerca de Prospect Avenue y East 170th St en Charlotte Gardens alrededor de las 8 p.m. del 10 de agosto. Ayer NYPD publicó una foto del hombre solicitado. Al parecer el hecho sucedió mientras transcurría una fiesta con alcohol en el edificio, comentó PIX11 News.
La víctima fue trasladada de urgencia por medios privados al Hospital Lincoln, donde se encontraba en condición estable, indicó amNY.com. Las autoridades creen que su atacante fue otro adolescente, un hombre de entre 17 y 19 años, de complexión delgada y de aproximadamente 5’8” (1,72 metros) de altura. No está claro si la joven conocía al sospechoso.
No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.
En un caso similar, la semana pasada una joven de 21 años fue estrangulada hasta quedar inconsciente en una calle en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC), por un desconocido que además trató de violarla, pero huyó cuando ella empezó a despertar.
El mes pasado una mujer de 20 años fue agarrada por un desconocido que casi la violó cerca de un parque en El Bronx (NYC) y después huyó, informaron las autoridades. También en julio Avon Long (79), declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años durante una hora mientras estaba en libertad condicional, fue condenado a entre 32 años y cadena perpetua.
Igualmente en julio Carmine Aska fue acusado de abusar de una quinceañera en las escaleras de un edificio residencial en El Bronx (NYC), meses después de recobrar su libertar tras pasar ocho años preso por agredir sexualmente a un niño y arrojarlo desde una azotea. También el mes pasado intentaron abusar sexualmente de una mujer de 26 años y una niña de 13 en dos calles en Queens. Además, un hispano fue arrestado como sospechoso de violar a un menor de 14 años a quien engañó para que subiera a su auto en ese mismo condado.
En 2024 una valiente quinceañera luchó para no ser abusada en un parque en El Bronx. También el año pasado una joven de 19 años fue agredida sexualmente mientras caminaba cerca de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, en una elegante zona del Upper East Side de Manhattan. Además una niña fue abusada mientras jugaba fútbol en el Kissena Park de Queens. Un hispano fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen.
En otro caso similar, en 2023 un delincuente sexual registrado que estaba en libertad condicional fue sentenciado de 37 años a cadena perpetua por el brutal asalto y violación de una visitante coreana en una acera en Koreatown (Manhattan) en 2021.
Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:
Busque ayuda
- Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o