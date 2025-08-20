Julio Chávez Jr. permanecerá en prisión preventiva hasta su audiencia judicial del 23 de agosto

Tras haber llegado deportado de Estados Unidos el pasado lunes, Julio César Chávez Jr. seguirá en prisión preventiva hasta el sábado 23 de agosto. El juez Enrique Hernández Miranda dictó prisión preventiva hasta el día de su audiencia judicial.

De acuerdo con información de medios mexicanos como Reforma, tras su deportación desde Estados Unidos, a Chávez Jr. se le dictó privativa de libertad en una audiencia que se desarrolló el pasado lunes y concluyó pasada la media noche.

Posterior a esto, la defensa del boxeador solicitó duplicidad, por lo que la siguiente audiencia será el próximo sábado 23 de agosto en horas de la tarde. Ese día, el juez determinará si hay elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso. Si lo vinculan, también se decidirá si enfrenta el juicio en libertad o continúa en prisión.

A Chavez Jr. se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas. La detención del boxeador en México se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Actualmente, está en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo (Cefereso), donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras se desarrolla su proceso judicial.

Su calvario empezó cuando fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, el pasado 2 de julio. Su detención se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México y ya ha sido ejecutada.

El arresto se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.



