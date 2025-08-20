Yankees apuestan por el campocorto Core Jackson pese a su polémico pasado con un símbolo nazi

Los New York Yankees seleccionaron en quinta ronda del último draft de la MLB a Core Jackson, campocorto de la Universidad de Utah que arrastra un episodio polémico de su pasado.

En 2021, durante su etapa en la Universidad de Nebraska, admitió haber dibujado una esvástica en la puerta del dormitorio de un estudiante judío. Jackson, hoy con 21 años, reconoció que el hecho ocurrió en estado de embriaguez y lo calificó como “el peor error” de su vida. Fue sancionado con una multa, servicio comunitario y un curso de sensibilidad, aunque evitó el arresto y continuó jugando esa temporada.

Según reveló The Athletic, la franquicia realizó un proceso de verificación de antecedentes “más extenso en 23 años”, según el director de cazatalentos Damon Oppenheimer. El procedimiento incluyó múltiples conversaciones con el jugador, su agente y miembros judíos de la organización.

El jugador también completó un curso de educación sobre el Holocausto y trabajó con Elliot Steinmetz, entrenador de la Universidad Yeshiva, quien aseguró que Jackson mostró interés real en aprender, aunque al principio tenía “poca comprensión de la historia de la esvástica”.

La apuesta de los Yankees no está exenta de polémica, especialmente en Nueva York, hogar de la mayor comunidad judía fuera de Israel (alrededor de 1,4 millones de personas). Jackson fue firmado por $147,500, muy por debajo del valor asignado a su puesto de selección ($411,100), y ya fue asignado a Hudson Valley, filial de clase A alta.

Aun así, su desempeño deportivo lo mantuvo en el radar de los cazatalentos. La pasada primavera bateó .363 y mostró un fuerte brazo y gran atletismo, lo que lo convirtió en una promesa.

