11 arrestados por decomiso millonario de marihuana en un hogar en Nueva York

Once personas fueron arrestadas ayer en una redada masiva de marihuana en una dirección residencial en El Bronx (NYC).

La investigación conjunta, dirigida por el Alguacil de la Ciudad de Nueva York, condujo al arresto de 11 personas de entre 22 y 65 años, y a la incautación de aproximadamente 2,000 libras (900 kilos) de productos de cannabis valorados en más de $5 millones de dólares, $20,000 dólares en efectivo y un arma de fuego ilegal.

El vicealcalde de Seguridad Pública de la alcaldía de Nueva York, Kaz Daughtry, informó que las autoridades recuperaron los productos ilegales en una vivienda de tres pisos ubicada en 522 Timpson Place. Añadió que un negocio ilegal de cannabis operaba desde allí.

Además de ser un delito, “Operaciones de cannabis sin licencia como ésta representan un riesgo significativo para la salud“, declaró Daughtry, citado por ABC News. “Podrían estar vendiendo productos no regulados y sin analizar que pueden enfermar a las personas y causar sobredosis“.

En total las autoridades afirman que los 11 sospechosos tienen 21 arrestos previos. Uno de los individuos tenía nueve cargos previos, incluyendo una condena por homicidio.

Los vecinos comentaron que esa casa era muy popular. “Esto parece la Calle 42. Es como Grand Central Station”, dijo Gregory Ayala. Es la 2da vez que se investiga este lugar. El 21 de julio del año pasado la casa fue la segunda ubicación de un operativo donde se incautaron $2 millones de dólares en productos ilegales de cannabis.

“El lugar estuvo cerrado un tiempo, pero volvieron”, dijo el alguacil de la ciudad de Nueva York, Anthony Miranda. “Así que alguien les dio acceso al lugar, y ésta es una investigación en curso sobre la propiedad y quién les permitió estar aquí”.

Los investigadores creen que el negocio ha estado cambiando de ubicación durante el último año, desarrollando una operación de comercio electrónico y finalmente regresando al garaje de 522 Timpson Place, donde el jueves los inspectores declararon inválida la residencia. “Si vuelven a abrir y siguen cometiendo actos ilegales, seguiremos cerrándolos”, advirtió Daughtry. “Eso es lo que tenemos que hacer: seguir cerrándolos”.

Desde la legalización de la marihuana recreativa y médica en Nueva York en 2021 se han generado riesgos de salud y seguridad pública como incendios, homicidios y robos violentos en tiendas y calles, y se ha facilitado el consumo en los menores de edad. Ya sea vapeando, vía comestibles o fumando directamente marihuana, los expertos recuerdan que el consumo excesivo puede dañar el cerebro en desarrollo de una persona joven.

También los pediatras han alertado que se han disparado las emergencias en los hospitales de Nueva York relacionadas con menores de edad que han consumido marihuana en sus diversas presentaciones, incluyendo golosinas.

NYC es la ciudad que más consume marihuana en el mundo, según el Cannabis Global Price Index 2023. Otro reporte destacó que cada vez más mascotas, especialmente perros, se están enfermando después de comer u olfatear accidentalmente productos que contienen marihuana que encuentran en la calle o en sus hogares en Nueva York.

