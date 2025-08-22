Yailin La Más Viral protagoniza pelea callejera con creadora de contenido

Yailin La Más Viral, cantante dominicana, se enfrentó a la influencer conocida como Barbilla Roja por comentarios que hizo acerca de ella.

En el programa El Gordo y la Flaca compartieron videos en los que se vio el altercado entre ambas.

Después de este momento tan tenso, la ‘Chivirika’, como también es conocida, dijo: “Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es que su papá se le muera, rompí tu boca y ya”.

La artista también rechazó que criticara a Cattleya. “Tú estás hablando de una niña que no sabe ni hablar, que apenas sabe decir papá y tete, tú hablando de la familia mía y yo no me meto con nadie”.

Yailin La Más Viral dijo que está muy enfocada en producir dinero para que su mamá y su hija tengan estabilidad económica.

Además de esto, confirmó que golpeó a Barbilla y que es una nueva pelea que gana, porque nunca se ha escuchado que le hayan dado a ella. “Soy una chamaquita que viene de los boxeos, de la calle. Aunque uno sea internacional y sea lo que sea, el barrio no sale de uno”.

¿Qué dijo Barbilla de Yailin La Más Viral?

Merisa Montas, más conocida como Barbilla Roja, dijo en el podcast ¿Qué tú opinas?, que el ambiente en el que ha crecido Cattleya no es el mejor.

“Es una niña de guerra, una familia de guerra, una madre que pone a su hija a consumir su música, ¡qué me estás hablando de protección!”, sostuvo.

Estas declaraciones causaron la molestia de Yailin La Más Viral, quien no le gustó cómo habló de su familia y menos que mencionara a su hija con Anuel AA en este contexto.

Por eso, cuando la tuvo cerca, decidió agredirla de esta manera. Por ahora no se ha dado una respuesta de Barbilla acerca del incidente o si decidirá tomar acciones legales en contra de la famosa.

