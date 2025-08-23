Christian Estrada desea ser un padre presente en medio de una disputa legal

Christian Estrada compartió un comunicado que, más allá de unas felicitaciones, estuvo marcado por un desahogo hacia su hijo, a quien no puede ver debido a una disputa legal que enfrenta con Ferka. Sin embargo, mencionó que su nacimiento ha sido una de las cosas más maravillosas que ha podido presenciar en su vida, pese a las circunstancias que atraviesa.

“Tu llegada fue uno de los eventos más esperados y felices para mí. Convertirme en tu papá ha sido mi mayor orgullo y ahora que cumples añitos, mi más grande deseo para ti es verte siempre feliz”, manifestó a través de un comunicado que subió a su perfil de Instagram.

El actor explicó que es una situación que se le escapa de las manos y, por el momento, no tiene la posibilidad de cumplir con el rol que le corresponde, tal y como debería ser estar a su lado, por lo que espera que más adelante las cosas cambien de manera favorable para él y puedan verse de manera constante, o al menos por una orden establecida por un juez.

“Desafortunadamente, las circunstancias no me lo han permitido por ahora, ya que, a pesar de que he intentado de todas las formas posibles ser un papá presente, no lo he logrado. No sé si por mi inexperiencia como papá, por otras personas o por otras formas de pensar, que, créeme, hijo, nunca ha sido por falta de amor y nada de esto es tu culpa”, añadió en su perfil de Instagram.

Christian y Ferka sostienen una mala relación que no han logrado mejorar, ni por el niño que tienen en común, para que tenga un crecimiento en un ambiente de paz. Por ello, Estrada aclaró que se mantendrá esperándolo para poder sumar momentos a su lado y no quiso finalizar el comunicado sin antes agregar que lo ama y que no está de acuerdo en que, para poder verlo, obligatoriamente deba existir dinero de por medio como un método de recompensa.

“Mientras tanto, yo voy a seguir festejando, te voy a seguir esperando. Feliz cumpleaños, gordo, te amo y qué tristeza que te hayan condicionado el derecho de convivir conmigo a cambio de dinero”, finalizó diciendo el actor.

