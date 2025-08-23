Jesús Manuel Corona revela detalles sobre su retiro de las canchas

El futbolista de Rayados de Monterrey, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, decidió acabar con todos los rumores que han estado inmersos en su carrera durante los últimos años ante la posibilidad de un retiro de las canchas a sus 32 años; esto con el objetivo de instar a los hinchas y medios de comunicación de dejar de tocar estos temas.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el centrocampista mexicano aclaró que todavía no siente que se encuentre en el final de su carrera a pesar de los bajones deportivos que ha registrado a causa de sus lesiones; sostuvo que todavía tiene la garra y el corazón para seguir en el campo ayudando a su equipo a luchar por el título de campeón.

“No siento que sea el final, mucha gente me decía, mucha gente lo sigue diciendo, Tecatito volvió porque ya es el fin, no, volví por cosas mías y porque tenía ganas de volver a Monterrey porque es mi club y yo creo que me falta todavía bastante”, expresó.

“Obviamente tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas, de seguir cumpliendo sueños y seguir ganando campeonatos aquí. Volver a ser campeón con Rayados”, agregó Tecatito Corona sobre las grandes aspiraciones que tiene de poder alcanzar el título en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un equipo que sueña con volver a levantar un trofeo.

Para finalizar, el futbolista de los Rayados de Monterrey habló sobre el arduo trabajo que ha venido realizando para estar lo más saludable posible y así evitar caer en las lesiones que han afectado su carrera y que lo dejaron fuera de competencias de alto nivel competitivo como el Mundial de Qatar 2022.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 18 de julio de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre el Atlético San Luis y los Rayados del Monterrey, realizado en el estadio Alfonso Lastras.

“Me he preparado después de la que tuve, estuve recayendo, una lesión, otra que te dejaba 2 semanas, otra 3, pero me he estado preparando en lo alimenticio, en lo de descansar, reforzar mi gimnasio que antes no lo hacía, pero porque antes no me había lesionado como me lesioné antes del Mundial por ejemplo, me estoy empezando a acostumbrar otra vez a poder trabajar eso, reforzar”, concluyó Corona en sus declaraciones.

Actualmente Rayados de Monterrey se ubica en la segunda posición de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de 12 puntos acumulados, estando en el mismo margen de tantos de los Tuzos del Pachuca; este sábado se enfrentarán contra los Rayos de Necaxa en el Estadio BBVA para intentar seguir sumando más tantos que les permitan avanzar a la Liguilla y luchar por un título de campeón.

