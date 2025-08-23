Migbelis Castellanos revela cómo perdió peso rápidamente tras dar a luz

Migbelis Castellanos se sinceró durante una conversación en Desiguales sobre haber bajado tan rápido de peso tras haberle dado la bienvenida a su primer bebé el pasado mes de marzo. La modelo venezolana aprovechó para mencionar que estaba consciente de la escultural figura que ha logrado con tan solo casi 5 meses desde el nacimiento de su hijo Caden.

La copresentadora del mencionado programa de Univision indicó que una de las cosas de las que más orgullosa se siente es que tiene menos libras que antes de quedar embarazada: “Tengo clarísimo que perdí peso muy rápido y, de hecho, estoy por debajo del peso que tenía cuando quedé embarazada. Amamantar quema no sé cuántas calorías en el momento en que estoy lactando”.

Castellanos siempre ha sido una persona muy enérgica por el estilo de vida que lleva desde hace años y también aclaró que parte de haber bajado tan rápido de peso se debe a que come de manera saludable entre muchas otras actividades a las que está acostumbrada: “Se debe a muchas cosas. A la alimentación, he estado activa, me levanto temprano”.

Migbelis mencionó que aprovechó el tiempo libre que tiene en su casa para ejercitarse de la manera que esté a su alcance, así sea solo con mancuernas, al tiempo que detalló que en definitiva el cuerpo humano recuerda tanto lo malo como lo bueno de los hábitos y esta no sería la excepción. Por ello, expresó que el hecho de tener actividad física, así sea por poco tiempo y sin tener rutinas exhaustivas, igual nota el cambio.

Además, dijo que mantenerse activa siempre ha formado parte de su día a día desde hace mucho tiempo y actualmente lo agradece bastante, sobre todo por el tipo de trabajo que tiene: “Hago ejercicio en mi casa. Cuando puedo, que tengo un par de minutos, agarro las pesas y trato de hacer algo, que siempre ayuda y el cuerpo tiene memoria. Yo he estado haciendo ejercicio desde que tengo uso de razón“, explicó durante la conversación.

Antes de finalizar la entrevista dijo que se siente a gusto por el tamaño de su busto, dado que está amamantando y le crecieron: “Cuando estoy al aire, que me hacen las tomas cerradas para Desiguales, a veces me siento un poco incómoda porque no estoy acostumbrada a tener el pecho tan grande”, manifestó.

