Niño de 9 años en terapia intensiva tras pelotazo en la cabeza en partido de los Diablos Rojos del México

Un accidente empañó el espectáculo del béisbol en México el pasado miércoles. Un niño de nueve años que responde al nombre de Simón Falah-Assadi Martínez tuvo que ser ingresado a terapia intensiva tras recibir un pelotazo en la cabeza durante un partido de los Diablos Rojos del México.

El incidente se originó específicamente en el duelo contra los Pericos de Puebla en el Estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México. El niño acudió al duelo en compañía de sus hermanos y su tía.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Anna Luisa Martínez, un batazo de foul salió en dirección a las gradas altas, las cuales no están protegidas por las mallas. Simón recibió el pelotazo en la cabeza y tuvo que ser atendido por los médicos al instante.

“Él se va al estadio, mis hijos van continuamente. Batean y le da la bola en la cabeza, ahí mismo le ofrecieron la revisión, fueron a la enfermería, le hicieron preguntas de cómo se llaman tus papás y vieron que estaba lúcido. Yo no estaba, creo que les dijeron que si querían ir a otro lado, pero la verdad el niño se veía y se sentía bien”, declaró al Diario Récord.

Tras esto, la familia y el niño continuaron disfrutando del encuentro sin problema. Sin embargo, al arribar a su casa, el niño presentó dolores de cabeza y vómitos. Inmediatamente, fue trasladado a un hospital y tuvo que ser sometido a una operación quirúrgica de emergencia debido a una hemorragia cerebral.

“Eso fue como a las 9 de la noche. A las 12 de la noche empieza con dolores muy fuertes de cabeza y a devolver el estómago, pensamos que era un recargo hasta que empezó a tener coágulos en el vómito y lo llevamos al hospital”, relató.

“Ahí, el doctor nos dice que no es normal porque no tiene nada en el estómago, entonces le hacen una tomografía y sale que tenía una hemorragia considerable que le estaba comprimiendo parte del cerebro”, añadió la madre.

Estadio Alfredo Harp Helú hace seguimiento al caso

El pasado sábado, el Estadio Alfredo Harp Helú emitió un comunicado en redes sociales para actualizar sobre el caso del menor Simón Fallah. En el escrito confirmaron el relato de la madre, detallando que el niño recibió atención médica en el lugar del incidente y posteriormente en la enfermería del estadio.

A toda la afición y medios de comunicación. pic.twitter.com/W8Q4y5VfX3 — Estadio Alfredo Harp Helú (@HarpEstadio) August 23, 2025

Asimismo, informaron que han mantenido comunicación con la familia y el pequeño fan está fuera de peligro y bajo observación en terapia intensiva.

“Se ofreció el acompañamiento con el seguro del inmueble para apoyar a la familia y que ellos puedan estar enfocados en la atención y seguimiento de Simón. Continuaremos en contacto con la familia pendiente de la evolución de la salud del menor”, concluyeron.



