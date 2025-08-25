Liverpool rescató victoria 2-3 sobre Newcastle en tiempo extra

Liverpool logró imponerse 3-2 sobre Newcastle en St. James’ Park, gracias a un gol en el minuto 100 de Rio Ngumoha, un juvenil de apenas 16 años que disputaba su segundo encuentro con el primer equipo.

El encuentro parecía encaminado al empate 2-2 después de que Will Osula nivelara para Newcastle en el minuto 87, tras una épica remontada en inferioridad numérica provocada por la expulsión de Anthony Gordon al borde del descanso. La victoria permite a Liverpool mantener un récord perfecto en la Premier League con seis puntos en dos partidos.

Liverpool mostró un desempeño irregular durante la mayor parte del encuentro. El equipo visitante apenas logró imponer su juego y tuvo efectividad en tres ocasiones clave: el gol de Ryan Gravenberch al minuto 35, el tanto de Hugo Ekitike a los 23 segundos del segundo tiempo, y finalmente el gol de Ngumoha en la prórroga.

Newcastle, por su parte, dominó buena parte del encuentro, incluso tras quedarse con diez hombres. El equipo dirigido por Eddie Howe extrañó notablemente a su delantero Alexander Isak, cuya ausencia se ha hecho sentir en los primeros compromisos de la temporada. Pese a esto, mostró carácter y generó constantes oportunidades ofensivas, con un Newcastle intenso que presionó en todo momento y mantuvo en alerta a Liverpool.

El partido también estuvo marcado por la polémica expulsión de Anthony Gordon, que inicialmente recibió tarjeta amarilla, pero el VAR la convirtió en roja tras una entrada desmedida sobre Virgil van Dijk. Tras quedarse con un hombre más en el segundo tiempo, Liverpool aprovechó su oportunidad con un gol rápido de Ekitike, sorprendiendo al Newcastle apenas iniciada la segunda mitad.

El duelo continuó con un Newcastle agresivo que logró el empate con Osula, pero la aparición de Ngumoha en el último minuto decantó el marcador a favor de Liverpool, sellando una victoria que refleja tanto la resiliencia del vigente campeón como las dificultades de un Newcastle que luchó sin su máximo goleador.

Con este resultado, Liverpool mantiene su liderazgo en la Premier League, mientras que Newcastle continúa en la búsqueda de su primer triunfo de la temporada, en medio del debate por la posible transferencia de Isak, objetivo del club ‘red’.

