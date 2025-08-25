Nadador ruso desapareció en prueba de aguas abiertas en Turquía

La 37ª edición de la travesía internacional del Bósforo, en Turquía, terminó con un episodio dramático luego de que el nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, desapareciera en pleno recorrido de aguas abiertas sobre el estrecho de Estambul.

Según informó la agencia estatal Anadolu, Svechnikov no cruzó la meta tras el trayecto de 6,5 kilómetros y fue el único de los 2.820 competidores que no completó la prueba, lo que encendió de inmediato las alarmas entre los organizadores.

La Autoridad Portuaria de Estambul desplegó un operativo de búsqueda el mismo domingo en la mañana, con la intervención de unidades marítimas y aéreas que rastrean la zona del estrecho, uno de los pasos más transitados del mundo tanto para embarcaciones comerciales como turísticas.

Fuentes de la organización señalaron que la prioridad es localizar al deportista, aunque hasta ahora no se han encontrado rastros que den pistas sobre su paradero.

Una prueba emblemática

La travesía del Bósforo es considerada una de las competencias más emblemáticas de la natación en aguas abiertas. Cada año reúne a miles de deportistas profesionales y aficionados que cruzan el estrecho que une el Mar Negro con el Mar de Mármara, atravesando un escenario único entre Europa y Asia.

