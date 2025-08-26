Hombre de Carolina del Sur ganó más de $800 mil comprando 162 boletos con los mismos números

La suerte volvió a sonreír en Carolina del Sur, esta vez con una historia que parece sacada de una película. Un residente del área de Lowcountry se convirtió en protagonista de un récord histórico al ganar $811,000 dólares en el juego “Pick 4” de la South Carolina Education Lottery, luego de apostar de una forma poco común: compró 162 boletos idénticos con la misma combinación numérica, una estrategia que terminó siendo la más afortunada de su vida.

El sorteo se celebró el pasado 7 de agosto, y el hombre, cuya identidad no fue revelada por motivos de privacidad, confió plenamente en la secuencia 1-7-3-1. Con esa corazonada, acudió a la tienda Towne Centre Market, ubicada en North Highway 17 en Mount Pleasant, y decidió invertir $339 en boletos con los mismos números.

Una decisión arriesgada que se convirtió en récord

Lo que para muchos pudo parecer un exceso o incluso una imprudencia, terminó marcando un precedente en la historia de la lotería estatal. Al coincidir los números seleccionados con la combinación ganadora, cada boleto representó una suma de $5,000 dólares. Al multiplicar esa cifra por 162 boletos, el total ascendió a $811,000, el premio más alto jamás pagado a un solo jugador en un sorteo de “Pick 4” en Carolina del Sur.

“Estaba emocionado, por supuesto”, comentó el ganador a funcionarios de la lotería, limitándose a expresar la alegría del momento sin revelar más detalles sobre sus planes a futuro.

El golpe de suerte no se limitó únicamente al apostador principal. Según reportaron los funcionarios de la lotería estatal, otro cliente que se encontraba en la misma tienda escuchó al hombre comentar que tenía un buen presentimiento sobre la combinación 1-7-3-1. Convencido por esa corazonada ajena, decidió jugar también los mismos números.

Aunque en menor medida, esa intuición compartida le rindió frutos: el segundo jugador terminó llevándose un premio de $25,400, una suma igualmente significativa para un solo sorteo de “Pick 4”.

Pick 4: un juego que sorprende con grandes premios

El juego “Pick 4” es uno de los favoritos en Carolina del Sur por su dinámica simple y directa. Los jugadores eligen una secuencia de 4 números, y si logran acertar en el orden exacto, ganan el premio mayor.

A diferencia de sorteos multimillonarios como Powerball o Mega Millions, donde las probabilidades de acierto son extremadamente bajas, el “Pick 4” ofrece mayores oportunidades de ganar, aunque con premios individuales más modestos.

Sin embargo, el caso del hombre de Lowcountry demuestra que, bajo ciertas circunstancias, los montos pueden alcanzar cifras espectaculares. Al concentrar su jugada en una única combinación, multiplicó de manera directa el impacto de su premio.

Una estrategia poco común, pero efectiva

La práctica de comprar múltiples boletos con los mismos números no es la más frecuente entre jugadores. Normalmente, quienes participan en este tipo de sorteos, prefieren diversificar las combinaciones para aumentar sus posibilidades. No obstante, en este caso, el enfoque contrario resultó ser la clave del éxito.

El hecho de que cada boleto premiado equivaliera a $5,000 y que el hombre contara con 162 copias idénticas es lo que convirtió una jugada arriesgada en un récord histórico dentro del estado.

La historia rápidamente comenzó a circular entre los seguidores habituales de la lotería, generando reacciones de sorpresa y admiración. Para muchos, se trata de un recordatorio de que las corazonadas pueden, en ocasiones, convertirse en jugadas ganadoras.

No obstante, las autoridades de la South Carolina Education Lottery recordaron la importancia de jugar con responsabilidad. Si bien casos como este inspiran y llaman la atención, la realidad es que los juegos de azar dependen únicamente de la suerte y no existe una fórmula garantizada para ganar.

El nuevo millonario de Lowcountry, aunque prefirió mantener el anonimato, quedará inscrito en la historia de la lotería de Carolina del Sur como el jugador que rompió récords en “Pick 4” con una decisión que muchos considerarían poco probable.

