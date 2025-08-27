Así son los nuevos balones de la Champions League: diseño celestial y materiales sostenibles

La UEFA presentó este miércoles los nuevos balones de la Liga de Campeones masculina y femenina, ambos diseñados por Adidas e inspirados en fenómenos celestes. El esférico de la competición masculina toma como referencia el cielo nocturno, mientras que el de la femenina se basa en el espacio profundo y la aurora boreal.

Según detalló el organismo europeo en un comunicado, los dos balones mantienen las tradicionales estrellas de la Champions sobre fondo blanco, pero con toques únicos que evocan el cielo y rinden homenaje a las estrellas del deporte que buscan llegar a las finales de Budapest y Oslo en mayo.

El balón masculino incorpora estrellas delineadas en dorado y pintadas en azul, además de signos del zodíaco dibujados a mano en dorado, que simbolizan hazañas heroicas y un destino ligado a lo celestial.

En el caso del femenino, el diseño combina hexágonos en tonos morado oscuro con un degradado verde neón que simula la energía solar de la aurora boreal. A esto se suman pinceladas fluidas en verde y detalles de estrellas rosas y blancas que le otorgan un efecto brillante.

Más allá de lo estético, ambos balones refuerzan el compromiso con la sostenibilidad. Están fabricados con poliéster reciclado y tinta a base de agua, además de materiales como fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho, sin comprometer su rendimiento en la cancha.

