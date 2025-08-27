Denzel Washington confiesa que está harto de las películas: “No voy al cine, no veo películas”

El famoso actor Denzel Washington confesó que, a pesar de su larga experiencia cinematográfica, está cansado de las películas y aseguró que ya no ve cintas ni en el cine ni en su casa.

Washington participó en una conversación con la revista GQ, donde estuvo acompañado de su amigo y director Spike Lee, así como del rapero y actor A$AP Rocky. Durante la charla Spike Lee le preguntó al galardonado actor que cuántas películas había hecho en su carrera. Washington, quien ha participado en más de 40 cintas, dejó ver lo saturado que está del trabajo cinematográfico.

“No veo películas, hermano. De verdad no las veo. Estoy siendo honesto con ustedes. No voy al cine, no veo películas… estoy harto de ellas”, aseguró el actor.

El ganador del Oscar aseguró que el cine se convirtió en su trabajo y no algo que disfrute ver. “Tal vez es porque he hecho demasiadas. Pero lo cierto es que ya no tengo ese hábito. Sí, porque al final, el cine es mi trabajo, no mi pasatiempo”, dijo.

Recientemente Denzel Washington habló sobre lo que significan los reconocimientos en su carrera y aseguró que con el tiempo perdió el interés en ese tipo de cosas.

“No actúo por los Oscars. No me importa ese tipo de cosas. He estado en esto por mucho tiempo, y hay veces que gané cuando no debía y otras que no gané cuando sí lo merecía. El hombre da el premio, pero Dios da la recompensa”, declaró en el pódcast Jake’s Takes.

El actor ha ganado dos premios Oscar de la Academia en su carrera—uno por Glory (1989) y otro por Training Day (2001).

A pesar de su reconocida carrera como actor con importantes papeles en cine, Washington dijo en marzo que no se considera a sí mismo como un actor de Hollywood.

“¿Cuál es la definición de un actor de Hollywood? Yo mismo soy de Mount Vernon, así que soy un ‘actor de Mount Vernon’. No sé lo que significa ‘Hollywood’”. Washington aseguró que se identifica como un actor de teatro que hace cine y no al revés. “No es al revés. Primero hice teatro. Aprendí a actuar en el teatro, no en el cine. El cine es el medio de un cineasta. Tú filmas y luego te vas y ellos cortan y añaden música y hacen todo eso. El teatro es el medio del actor. Cuando se levanta el telón, nadie puede ayudarte”, durante una participación en ‘CBS Sunday Morning.

