El padre de Travis Kelce revela detalles de cómo su hijo le pidió matrimonio a Taylor Swift

La estrella pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce anunciaron su compromiso en sus redes sociales causando furor entre los fans de la pareja. Aunque ambas celebridades no ofrecieron detalles sobre la propuesta de matrimonio, el padre del jugador de Kansas City Chiefs, Ed Kelce, se encargó de revelar detalles de cómo su hijo le pidió matrimonio a Taylor Swift.

En una conversación con ABC News 5 Cleveland, Ed Kelce detalló cómo su hijo le pidió matrimonio a Taylor Swift. “La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar y él dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino…’, salieron y fue entonces cuando él le preguntó, y fue hermoso”, contó el padre de Travis.

Ed Kelce confirmó que su hijo le pidió matrimonio a Taylor Swift hace dos semanas, confirmando los reportes de varios medios de comunicación. Según dijo Ed, Travis y Taylor se comprometieron en un jardín en Lee’s Summit, Misuri. Aunque Page Six informó que la pareja se comprometió en el patio trasero de la casa del jugador en Leawood, Kansas.

El suegro de Taylor Swift relató que el compromiso estuvo a punto de aplazarse ya que el jugador de futbol americano quería hacer la propuesta de una manera diferente. Sin embargo, su padre lo convenció de hacerlo. “Lo iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero lo iba a posponer hasta esta semana para, ya sabes, hacer algo grandioso, para convertirlo en un evento especial. Y le dije repetidamente, sabes, podrías hacerlo al costado del camino, hacerlo en cualquier lugar que lo convierta en un evento especial… cuando te arrodillas y le pides matrimonio”.

De acuerdo con Ed Kelce, Travis le pidió permiso al padre de Taylor para casarse con su hija y esta conversación ocurrió un mes antes de la propuesta. “Yo estaba hablando con Scott Swift y Travis fue a pedirle permiso. Y esto fue probablemente hace un mes. Scott dijo: ‘Vamos, ¿cuándo vas a terminar esto?’”, relató en el programa The Jimmy & Nath Show with Emma.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el pasado 26 de agosto con la publicación de una serie de románticas fotos en sus respectivas cuentas de Instagram. La pareja tuvo un noviazgo de dos años antes de dar este importante paso en sus vidas.

