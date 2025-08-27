Taylor Swift se anota un nuevo récord Guinness por su participación en ‘New Heights’

Desde el año pasado, Taylor Swift es considera un ícono de los Guinness World Records. Tiene muchos récords en su poder, y ahora se acaba de anotar uno nuevo.

El estreno de su episodio en el podcast ‘New Heights’, presentado por Travis y Jason Kelce, logró reunir la mayor cantidad de visualizaciones simultáneas para un podcast en YouTube con 1.3 millones. En su momento se dijo que la estrella pop había logrado colapsar la plataforma por poco tiempo.

Swift aprovechó su participación en el podcast de su ahora prometido para anunciar el nombre y la portada de su próximo álbum, el cual estrenará en todas las plataformas digitales el próximo 3 de octubre.

Durante el episodio de más de dos horas, la estrella pop no solo habló sobre el nuevo álbum, sino que también sobre la experiencia de ‘The Eras Tour’ y sobre la recuperación de todo su catálogo musical.

Además del récord Guinness por visualizaciones en un podcast, Swift también ha logrado la gira musical de mayor recaudación, la mujer que más ha sido nombrada Persona del Año por la revista ‘Time’, artista más reproducida en Spotify en 24 horas, mayor cantidad de nominaciones al Grammy por Canción del Año, y más.

