Así quedaron los partidos de la fase liga de la Champions League 2025-2026

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026 dejó un calendario cargado de duelos estelares y partidos vibrantes desde el arranque. Los 36 equipos ya conocen a sus rivales en este nuevo formato, donde cada club disputará ocho encuentros (cuatro de local y cuatro de visitante) frente a rivales de distintos bombos.

La fase liga reemplaza a la tradicional fase de grupos y otorga una tabla general, en la que los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los clasificados entre el 9° y el 24° lugar jugarán un repechaje para definir los últimos boletos.

Los cruces más destacados por equipo

PSG: El conjunto parisino tendrá un calendario exigente con duelos frente al Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle y Athletic Club.

Liverpool: Los ‘Reds’ enfrentarán a gigantes como el Real Madrid e Inter, además de choques ante el Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag y Galatasaray.

Barcelona: El equipo blaugrana tendrá como rivales al PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle.

Bayern Múnich: El campeón alemán jugará contra el Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting CP, PSV, Union SG y Pafos.

Manchester City: Los dirigidos por Guardiola se medirán al Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray y Mónaco.

Real Madrid: El 14 veces campeón de Europa tendrá como rivales al Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

Inter de Milán: El conjunto nerazzurro chocará con el Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty y Union SG.

Chelsea: Los londinenses enfrentarán al Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.

Borussia Dortmund: Los alemanes tendrán duelos de alto nivel frente al Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic y Copenhague.

Arsenal: El equipo de Arteta chocará con el Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty y Athletic Club.

La fase liga arrancará en septiembre de 2025 y concluirá en enero de 2026, con los 36 equipos buscando posicionarse entre los mejores. Con choques de primer nivel como PSG vs. Barcelona, Real Madrid vs. Manchester City o Bayern Múnich vs. Arsenal, la Champions League promete un espectáculo único desde la primera jornada.

