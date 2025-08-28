window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Así quedaron los partidos de la fase liga de la Champions League 2025-2026

La fase liga reemplaza a la tradicional fase de grupos y otorga una tabla general, en la que los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final

Zlatan Ibrahimovic durante el sorteo de la fase de liga de la Champions League.

Zlatan Ibrahimovic durante el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Crédito: Laurent Cipriani | AP

Por  Humberto Viera

Por  Humberto Viera

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026 dejó un calendario cargado de duelos estelares y partidos vibrantes desde el arranque. Los 36 equipos ya conocen a sus rivales en este nuevo formato, donde cada club disputará ocho encuentros (cuatro de local y cuatro de visitante) frente a rivales de distintos bombos.

La fase liga reemplaza a la tradicional fase de grupos y otorga una tabla general, en la que los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los clasificados entre el 9° y el 24° lugar jugarán un repechaje para definir los últimos boletos.

Los cruces más destacados por equipo

  • PSG: El conjunto parisino tendrá un calendario exigente con duelos frente al Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle y Athletic Club.
  • Liverpool: Los ‘Reds’ enfrentarán a gigantes como el Real Madrid e Inter, además de choques ante el Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag y Galatasaray.
  • Barcelona: El equipo blaugrana tendrá como rivales al PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle.
  • Bayern Múnich: El campeón alemán jugará contra el Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting CP, PSV, Union SG y Pafos.
  • Manchester City: Los dirigidos por Guardiola se medirán al Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray y Mónaco.
  • Real Madrid: El 14 veces campeón de Europa tendrá como rivales al Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.
  • Inter de Milán: El conjunto nerazzurro chocará con el Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty y Union SG.
  • Chelsea: Los londinenses enfrentarán al Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.
  • Borussia Dortmund: Los alemanes tendrán duelos de alto nivel frente al Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic y Copenhague.
  • Arsenal: El equipo de Arteta chocará con el Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty y Athletic Club.

La fase liga arrancará en septiembre de 2025 y concluirá en enero de 2026, con los 36 equipos buscando posicionarse entre los mejores. Con choques de primer nivel como PSG vs. Barcelona, Real Madrid vs. Manchester City o Bayern Múnich vs. Arsenal, la Champions League promete un espectáculo único desde la primera jornada.

