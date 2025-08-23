Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 23 de agosto de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 28 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 16 de agosto, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellos, los más destacados estarán en Orlando, con Stephanie Han defendiendo su cetro ligero de la AMB contra la aspirante Paulina Ángel, mientras que la poderosa Jasmine Artiga expondrá su título supermosca ante Linn Sandström.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Orlando, Florida (Transmisión: DAZN)

Título peso ligero femenino AMB – 10 rounds

Stephanie Han (10-0-0, 3 KO) vs. Paulina Ángel (7-1-2)

Título supermosca femenino AMB – 10 rounds

Jasmine Artiga (13-0-1, 6 KO) vs. Linn Sandström (10-3-3)

Combates destacados

Yoenis Téllez (10-0-0, 7 KO) vs. Abass Baraou (16-1-0) – 12 rounds, peso superwelter

vs. – 12 rounds, peso superwelter Yankiel Rivera Figueroa (7-0-0) vs. Angelino Córdova (19-0-1) – 12 rounds, peso mosca

Altrincham, Inglaterra (Trasmisión: DAZN)

Jack Rafferty – (26-0-0) vs. Mark Chamberlain – (17-1-0) – 12 rounds, peso superligero

vs. 12 rounds, peso superligero Zak Miller – (16-1-0) vs. Leon Woodstock – (16-4-0) – 12 rounds, eso pluma,

vs. 12 rounds, eso pluma, Jack Turner – (11-0-0) vs. Nicolás Agustín Muguruza – (11-0-0) — 10 rounds, peso supermosca

vs. — 10 rounds, peso supermosca Henry Turner – (14-1-0) vs. Ivan Blazevic – (8-1-0) – 8 rounds, peso welter

vs. 8 rounds, peso welter Lewis Richardson (1-0-0) vs. Artjom Spatar – (5-16-1) – 6 rounds, peso mediano

vs. 6 rounds, peso mediano Jack Power – (5-0-0) vs. Dmitri Protkunas (8-22-1) – 6 rounds, peso mediano

vs. 6 rounds, peso mediano Eoghan Lavin – (5-0-0) vs. Omir Rodriguez (15-28-1) – 6 rounds, peso superwelter

