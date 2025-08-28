Mujer es detenida tras hacer procedimientos dentales sin licencia: usó pegamento industrial para colocar carillas 

La detención de una mujer en Florida, llamada Emely Martínez, ha causado alarma entre la comunidad por la manera en que realizaba tratamientos dentales sin contar con licencia profesional. Su caso salió a la luz después de que varias personas denunciaran complicaciones graves tras acudir a sus servicios.

El incidente puso en evidencia los riesgos de acudir a personas no certificadas para procedimientos médicos o estéticos, pues la improvisación y el uso de materiales no aptos pueden poner en peligro la salud de los pacientes.

Un consultorio clandestino en plena Florida

De acuerdo con Fox 13 Tampa Bay, la mujer fue identificada como Emely Martínez, de 35 años, y fue arrestada en Pinellas Park tras descubrirse que ofrecía servicios odontológicos sin licencia. Al menos dos personas resultaron con daños severos después de acudir a que les colocara carillas dentales.

Diversas personas denunciaron las consecuencias de las malas prácticas como dolor e incomodidad. Crédito: cottonbro studio | Pexels

La investigación reveló que Martínez usaba pegamento industrial o para uñas como sustituto de los materiales médicos adecuados. Este producto, altamente tóxico y no diseñado para la boca, ocasionó infecciones y complicaciones tan graves que una de las pacientes tuvo que someterse a cirugía dental de emergencia.

Además, trascendió que la mujer también ofrecía sus servicios a través de redes sociales, usando otro nombre, a precios accesibles a los costos comunes por servicios de este tipo. Aunado a lo anterior, Martínez también ponía a disposición de sus clientes otros servicios de estética, como manicura y extensiones de pestañas, lo que evidenció un patrón de actividades irregulares que ponía en riesgo la salud de múltiples clientes.

El testimonio de las víctimas y la indignación

Las denuncias contra Martínez no tardaron en hacerse públicas. Pacientes afectados relataron el dolor, las infecciones y el gasto económico que ahora enfrentan para reparar el daño causado. “Es increíble que alguien se atreva a jugar con la salud de esa manera”, dijo una de las víctimas a Fox 13.

La indignación también llegó a la comunidad local, que reclamó más controles para evitar que personas sin formación profesional ofrezcan este tipo de servicios. Para muchos, el caso se convirtió en un recordatorio de los riesgos de buscar alternativas más económicas sin verificar credenciales.

Qué dicen las autoridades sobre el caso

La policía de Pinellas Park informó que Emely Martínez enfrenta cargos por practicar odontología sin licencia y por fraude. Los investigadores no descartan que haya más personas afectadas que todavía no se han presentado a denunciar.

Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas son consideradas graves porque ponen en riesgo directo la salud de la población. Recalcaron además que es fundamental que la comunidad verifique siempre la acreditación de los profesionales antes de someterse a cualquier tratamiento dental o estético.

