AquaStar retira 26,460 paquetes de camarones de Walmart por riesgo de contaminación radiactiva

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de un nuevo lote de camarones importados de Indonesia, que afecta 26,460 paquetes por riesgo de contaminación radiactiva debido a una posible manipulación insalubre del producto.

Se trata de un retiro voluntario iniciado el 28 de agosto por la empresa AquaStar (USA) Corp, con sede en Seattle, WA, de casi más de 26,000 paquetes de camarones cóctel de 6 oz que fueron distribuidos exclusivamente en tiendas Walmart de 27 estados de los Estados Unidos.

Este es el tercer retiro de camarones afectados por una posible contaminación con cesio-137 (Cs-137), debido a que pudieron haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres.

¿Dónde se vendieron los camarones?

Los paquetes de camarones 6 oz afectado se vendieron solo en tiendas Walmart entre el 31 de julio de 2025 y el 16 de agosto de 2025 en Alaska, Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Oregón, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wisconsin.

El producto se vendió en condiciones refrigeradas envasadas en bandejas de plástico transparentes con etiqueta roja. Tiene una vida útil de 12 días y con varias fechas de caducidad con la UPC 19434612191 y los códigos de lote 10662 5106, 10662, 5107, 10662 5124 y 10662 5125 en la base de la bandeja.

Aunque hasta la fecha no se han reportado enfermedades por el consumo de camarones retirados del mercado, el llamado a los consumidores es a evitar comerlos, descartarlos o regresarlo al lugar de la compra para un reintegro.

¿Qué es el cesio-137 y cómo afecta la salud?

El Cs-137 es un elemento sintético, un tipo de cesio creado por el ser humano que no existe de forma natural. Lamentablemente, pequeñas cantidades de este elemento están muy extendidas en el medio ambiente. A veces, en zonas con contaminación, los niveles pueden ser más altos en el agua y en los alimentos que se producen allí.

El mayor riesgo para la salud, después de consumirlo por mucho tiempo, es que puede aumentar el riesgo de cáncer. Esto sucede porque el Cs-137 puede dañar el ADN de las células vivas en nuestro cuerpo, y eso es algo que debemos tomar en serio.

