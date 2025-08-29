Hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony confiesa que ocultaba quién era su padre

El modelo Ryan Muñiz, hijo de la ex Miss Universo Dayanara Torres y el cantante Marc Anthony, se abre paso en el mundo del entretenimiento a sus 22 años. Debido a que sus padres son dos celebridades de la industria el joven creció expuesto a la fama y la exposición. Es por eso que cuando era niño decidió ocultar quién era su padre realmente.

En una conversación con la revista Magacin, Ryan explicó por qué cuando era un niño ocultaba a sus amigos que su padre era uno de los artistas latinos más populares y exitosos de la industria. Incluso mentía diciendo que su padre tenía un trabajo totalmente diferente al real.

“Cuando era niño, la gente me preguntaba a qué se dedicaba mi familia, y yo solía decir que mi papá trabajaba en Best Buy, porque no quería que supieran la verdad“, comenzó explicando.

El joven aseguró que esa era su estrategia para saber quién de su entorno quería estar con él desinteresadamente y no por la fama de sus padres. “Era una forma de saber qué personas eran genuinas en mi vida y cuáles simplemente querían aprovecharse”, admitió.

Aunque no tiene un plan definido, Ryan planea avanzar en la industria del entretenimiento como modelo, en la moda o en la música. “No estoy muy seguro de hacia dónde quiero ir, porque tengo como tres cosas en mente. Puedo dedicarme a hacer ropa y ser modelo a tiempo completo, o puedo dedicarme a la música. Quiero ser alguien que puede hacer de todo”, contó a Magacín, la revista de El Nuevo Día.

Aunque no se avergüenza del hecho de ser hijo de un reconocido salsero y una ex Miss Universo, Ryan desea construir una carrera con mérito propio. “Un poco, sí. No quiero ser conocido solo como ‘el hijo de’. Quiero tener mi propio nombre”, dijo.

Mientras Dayanara Torres fungía como conductora especial en el programa Hoy Día (Telemundo), se presentó una nota sobre esta entrevista de su hijo Ryan. La ex reina de belleza boricua no pudo ocultar su orgullo al ver a su hijo construyendo su propio camino.

“Es que el encanta, le fascina todo este mundo del modelaje. Y fíjate que él siempre ha sido el timidito de la casa, pero le pones una cámara y saca poses y es tan natural. Lo sacó de mí. Estoy feliz, feliz, porque está emprendiendo camino y volando… Qué belleza ver a mi hijo haciendo lo que le gusta”, expresó la presentadora.

Marc Anthony tiene siete hijos: Arianna y Alex con Debbie Rosado; Cristian y Ryan con Dayanara Torres; y los gemelos Emme y Max con la cantante Jennifer Lopez. En 2023 tuvo un hijo con la ex Miss Universo paraguaya Nadia Ferreira.

