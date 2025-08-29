Adamari López muestra su espectacular jardín y confiesa: ‘Las plantas no son mi fuerte’

Adamari López es una de las figuras más populares de la televisión hispana en los Estados Unidos, gracias a su destacada trayectoria, pero también por la forma en como conecta con su público a través de las redes sociales.

Sus contenidos van desde anécdotas divertidas, cuentos en el camerino y también revelaciones de cómo es su vida en la ciudad de Miami.

En esta oportunidad, la conductora puertorriqueña mostró el jardín que tiene y cómo alguien la ayuda a cuidar las plantas, pues asegura que no es su fuerte.

“Ustedes saben que tengo mucho cuidado con las cosas que tengo en la casa, pero a veces las plantas no son mi fuerte. Aquí está Dianita, cortando todo lo que está quemado, lo que no está en buen estado y lo tiró ahí al piso para después tirarlo, pero cuidando también de las otras que sí están en buen estado para no dañarlo”, comentó.

La co-presentadora del programa Desiguales también dijo que le llegaron plantas nuevas que adornarán el exterior de su hogar. “Allá atrás tengo de estas que me encantan y miren estas nuevas que hemos puesto aquí en esta terracita. Aquí pusimos una y aquí está la otra. Me encanta tener la casa bella, me encanta tener plantas que le dan vida y oxígeno a mi hogar”, agregó.

Como es costumbre, los seguidores de la boricua reaccionaron a su contenido. Algunos para darles recomendaciones y otros para felicitarla por lo lindo que tiene su jardín.

“Te hacen falta flores, realiza jardín polinizador, menos artificial”, “Es hermoso tener plantea en la casa. Por ejemplo yo tengo frutales, después plantas de todo tipo. Saludos hermosa, que Dios te bendiga”, “Felicidades Adamari, por ese amor a las plantas ya que le dan un toque de belleza y vida en un hogar”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Son hermosas las plantitas, dan vida al lugar, felicidades y muchas bendiciones”.

