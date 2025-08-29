Juan Soto señala a Starling Marte como el verdadero líder de los Mets

El béisbol, más allá del diamante, se juega con la dinámica del vestuario, y en los New York Mets, la pregunta sobre quién guía al equipo ha sido respondida de forma inesperada.

En una reciente entrevista para el New York Post la estrella Juan Soto ofreció una visión que difiere de la percepción generalizada al afirmar que el líder del equipo no es su capitán, Francisco Lindor, sino otro veterano del roster.

Soto fue contundente en su opinión, señalando a Starling Marte como la verdadera figura que unifica al grupo, una declaración que resuena con la importancia del liderazgo detrás de cámaras.

“Él es el modelo del equipo, todos acuden a él cuando quieren hablar o saber algo”, lanzó Juan Soto en una entrevista para el New York Post hablando sobre su compañero Marte.

La declaración de Soto no busca restarle mérito a Francisco Lindor, quien ha sido un líder carismático y una voz visible en el equipo. Sin embargo, el dominicano destacó la influencia sutil pero profunda de Marte.

Mientras Lindor es el capitán oficial, con una personalidad abierta que lo convierte en el rostro de la franquicia, Marte representa un estilo de liderazgo más discreto.

Según Soto, Marte se gana el respeto de sus compañeros con su constante profesionalismo, su ética de trabajo y la sabiduría que aporta desde su amplia experiencia. Su presencia tranquila tiene un efecto positivo en el vestuario, generando una cohesión que va más allá de las estadísticas.

La revelación de Soto pone de manifiesto que el liderazgo en un equipo deportivo puede tener múltiples facetas, y que, a veces, la influencia más poderosa no es la más ruidosa, sino la más constante.

