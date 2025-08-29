Laura Bozzo habla de su documental: ‘Cuenta lo bueno, lo malo y lo feo’

La peruana Laura Bozzo habló con la prensa del documental que va a estrenar y en el que contará varios detalles de su vida, incluyendo algunos de sus triunfos y caídas en la industria del entretenimiento.

En una conversación con la prensa, la conductora de televisión dijo: “Estoy muy emocionada, creo que llegó el momento de ser yo un testimonio de Laura en América. Este documental básicamente cuenta mi historia, lo bueno, lo malo y lo feo. Hay enemigos, hay gente que me quiere”.

La “abogada de los pobres”, como también es conocida, indicó que este material es una pincelada de su vida. “Creo que va a servir mucho porque me alimenté de mis desgracias y creo que eso va a ser un ejemplo para mucha gente”, destacó, según se vio en un video publicado por Edén Dorantes.

“En este documental yo muestro cosas que nadie sabía de mí, porque todo el mundo conoce a la loca, la que la demanda y la del desgraciado, pero nadie conoce lo que yo sufrí, pasé, pagué y luché, nadie lo conoce. Este es un resumen de lo que podría ser una serie el día de mañana”, afirmó.

La peruana se describe como una mujer vulnerable, transgresora y que no se preocupa por lo que digan los demás.

“Nunca he tenido tapujos, si hubiera tenido tapujos sería la conductora más famosa de habla hispana en cuanto a millones de dólares. Siempre he dicho lo que tenía que decir contra políticos, contra quien sea”, sostuvo.

Además, explicó que no tiene ningún problema con la justicia peruana, pero reconoció que sí tiene una batalla contra la embajada de los Estados Unidos para que le den la visa.

En el encuentro con los reporteros le preguntaron por su pleito legal con Irina Baeva y Gabriel Soto, pero evitó contestar, pues asegura que próximamente hablará con la actriz rusa para resolver este problema.

Sigue leyendo:

· Gabriel Soto cierra la puerta a una reconciliación con Geraldine Bazán

· Gabriel Soto y su postura sobre el conflicto entre su abogado e Irina Baeva

· Julián Gil le escribió a Gabriel Soto tras declaraciones sobre Marjorie de Sousa