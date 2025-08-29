Novia de Toni Costa habla de los motivos por los que no le gusta subir contenido con el bailarín

Aunque han pasado varios años desde que Adamari López y Toni Costa se separaron, el recuerdo para muchas personas es fuerte y por eso consideran que deberían regresar. Sin embargo, han opinado acerca de esto, quizás en el lugar equivocado: la cuenta de TikTok de Mimi Ortiz, actual novia del bailarín español.

En un video que compartió la pareja del también coreógrafo, le expresó su amor y lo bien que va su relación.

En las imágenes, hacían un trend en el que ella le decía que sonriera si quería tener otra novia. Ante el comentario, Toni Costa se mantuvo serio, demostrando que se siente bien con su pareja actual.

Además de esto, Mimi escribió en la descripción del material: “¿Será que pasó la prueba, chicas?”.

Pero la sorpresa fue varias usuarias reaccionaron con mensajes como: “Se ve mejor con Adamari López”, “Se ve mejor con Adamari López”, “Yo amo ver la relación tan bonita que tiene con Adamari”.

Ante estos mensajes, la novia de Toni Costa respondió con comentarios como: “Una siempre va a ser el malo de una historia mal contada”,

Mimi Ortiz también confesó que debido a las críticas que reciben por su relación han evitado compartir tanto contenido juntos: “Es que casi no subimos nada mi amor, porque para mostrar un botón, mira los comentarios. Hay gente que de verdad solo tiene maldad en el corazón entonces preferimos no compartir nada en redes. Lo hacemos de vez en cuando como con este video y confirmamos que es mejor seguir privados”.

Debido a lo mediático que fue el amorío de Toni Costa y Adamari López algunos continúan recordando esa relación, en la que tuvieron además a su hija Alaïa Costa-López, gran motivo por el que ambos se mantienen en contacto.

