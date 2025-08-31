Antonio de la Rúa es captado es concierto de Shakira y aumentan los rumores de acercamiento

La cantante Shakira volvió a encender emociones en el Estadio GNP de la Ciudad de México el sábado 30 de agosto, pero no solo por su voz y energía en el escenario. Esta vez, el revuelo vino desde las gradas debido a la presencia de Antonio de la Rúa durante su show.

Mientras la colombiana interpretaba el tema ‘Día de Enero’, una balada que compuso hace casi dos décadas, las cámaras de los fans captaron en el concierto a su expareja Antonio de la Rúa, con quien compartió más de 10 años de relación y que además fue mánager de la intérprete.

En el video, que ya circula por todas las redes sociales, se puede ver al empresario argentino sentado tranquilamente en su butaca, como intentando pasar desapercibido, mano en la barbilla, mirada de costado y el público coreando la canción con los celulares en alto.

Tras ese momento, varios usuarios destacaron el simbolismo de la situación, recordando que la canción fue compuesta por Shakira durante su relación con el argentino.

Cabe mencionar que este no es un caso aislado. Algunos medios señalan que De la Rúa ha estado apareciendo cada vez con más frecuencia cerca de la colombiana. Hace unas semanas, fueron vistos juntos en un restaurante de Miami, acompañados nada más y nada menos que con Milan y Sasha, los hijos que Shakira tuvo con Gerard Piqué.

Además, en conciertos previos en Estados Unidos y Canadá, Antonio ya se había dejado ver moviéndose con naturalidad entre el equipo técnico y familiares de la artista, incluso con acreditaciones de staff.

De cualquier manera, esta aparición ha despertado algunas preguntas entre los usuarios: ¿Qué pasa realmente entre ellos? ¿Se trata de una simple amistad sólida después de tantos años, de apoyo profesional o de un reencuentro amoroso?

Eso sí, aunque por el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa han confirmado o desmentido un posible regreso de su relación, lo cierto es que, más allá de lo que decidan, muchos fans ya están enloquecidos con la idea de una posible “segunda oportunidad” en esta historia.

