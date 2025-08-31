Shakira recuerda a su padre tras su décimo concierto en CDMX

La cantante colombiana Shakira ofreció su concierto número 10 en Ciudad de México como parte de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran’ con la que está recorriendo Latinoamérica en una segunda etapa. Como pocas veces lo hace públicamente, la artista recordó a su padre William Mebarak quien ha atravesado diversos problemas de salud.

William Mebarak ha sido internado varias veces durante los últimos años por problemas de salud. Mebarak vivió en Barcelona cuando su hija residía en esa ciudad pero regresó a Barranquilla tras la polémica separación de Shakira con el exfutbolista Gerard Pique. Aunque el padre de la cantante ha atravesado delicados cuadros de salud, se encuentra recuperado y estable por el momento.

Durante su concierto número 10 en Ciudad de México, Shakira interpretó el tema ‘Sombras nada más’ de Javier Solís, uno de los temas favoritos de su padre. Es por esto que la artista recordó cuánto le gusta a su padre ese tema y lo mucho que disfrutaría al ver a su hija interpretandola.

“¡Concierto número 10 en Ciudad de México! ¡Apoteósico! Y las ganas que tenía de cantarme la ranchera que más le gusta a mi papá. ¡Cómo estaría feliz de verme homenajear al gran Javier Solís!“, dijo en un post en Instagram.

La última vez que el padre de Shakira estuvo hospitalizado fue en febrero de este año. En abril el reportero Jordi Martin, del programa ‘El Gordo y la Flaca’, informó que William Mebarak estaría delicado de salud.

“El papá de Shakira habría empeorado. Está muy delicado… la palabra que me ponen en el mensaje es: ‘ojo que el papá está muy delicado’. Don William ha tenido un empeoramiento en las últimas horas. Está pasando por un momento delicado de salud”, reveló en su canal de YouTube.

Shakira no ha hablado abiertamente sobre la salud de su padre, quien ha enfrentado problemas desde 2022 tras la separación de Shakira.

Con este gesto la artista demuestra públicamente lo mucho que piensa en su padre mientras se encuentra de gira, la cual comenzó el 25 de febrero en Rio de Janeiro. México ha sido el país en el que Shakira ha ofrecido más conciertos con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y está a punto de cumplir 25 fechas en tierra azteca.

