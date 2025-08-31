Director ‘Harry Potter’ dice que es imposible reunir al elenco original de las películas con J.K. Rowling

En medio del rodaje de la serie de Harry Potter, el director de las dos primeras películas del universo escrito por J.K Rowling ha expresado su opinión con respecto a la posibilidad de reunir al elenco original de la franquicia para una nueva película.

Chris Columbus, director de ‘La Piedra Filosofal’ y ‘La Camara Secreta’, aseguró en una entrevista para The Times of London que es prácticamente imposible que el elenco original de la franquicia se reuna en una nueva película debido a las diferencias con JK Rowling.

Los actores Daniel Radclife, Emma Watson y Rupert Grint interpretaron a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley respectivamente. Aunque al principio mantuvieron una buena relación con la escritora, las posiciones de Rowling en contra de las personas transgénero-

Radcliffe y Emma Watson se pronunciaron en su momento en contra de las declaraciones de Rowling y manifestaron su apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Es por esto que Columbus considera que esta marcada diferencia hace prácticamente imposible una reunión.

“Nunca va a suceder. Se ha vuelto demasiado complicado con todo el asunto político. Todos en el elenco tienen su propia opinión, que es diferente de la opinión de [Rowling], lo que lo hace imposible”, dijo Columbus.

Daniel Radcliffe expresó su decepción por la posición transfobica de Rowling. “En última instancia, me pone muy triste. Pienso en la persona que conocí, en los momentos en que nos vimos, en los libros que escribió y en el mundo que creó”, dijo en su momento.

Además, Chris Columbus aseguró que no tiene contacto con la escritora desde hace 10 años, aunque sí mantiene comunicación cercana con los actores. “No he hablado con la señorita Rowling en una década, así que no tengo idea de lo que sucede con ella, pero mantengo un contacto muy cercano con Daniel Radcliffe, y hablé con él hace unos días. Sigo teniendo una gran relación con todos los chicos del elenco”, dijo.

Con respecto a la nueva serie de Harry Potter, Columbus cuestionó que no se haya hecho cambios en la estética de la nueva producción que la diferencia de lo que hizo Columbus en las primeras películas y que se mantuvo durante la saga.

“Vi estas fotografías… y él llevaba exactamente el mismo disfraz que diseñamos para Hagrid. Parte de mí pensó: ¿cuál es el punto? Creí que todo iba a ser diferente, pero es más de lo mismo”, dijo.

Sigue leyendo:

Antonio de la Rúa es captado es concierto de Shakira y aumentan los rumores de acercamiento

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, responde a las críticas por vivir separada del actor

Aseguran que Sydney Sweeney y Scooter Braun comenzaron una relación