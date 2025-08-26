Lil Nas X se pronuncia tras su “aterrador” arresto en Los Ángeles: “Todo va a estar bien”

El rapero Lil Nas X se pronunció por primera vez después de su arresto en Los Ángeles el pasado 21 de agosto. El artista fue visto deambulando en ropa interior por las calles de la ciudad y hablando incoherencias. El incidente derivó en un altercado con agentes de la policía y su posterior arresto.

A través de su cuenta de Instagram el artista, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, aseguró que los últimos cuatro días en prisión fueron “aterradores” y aseguró que pronto se recuperará.

“Tu chica va a estar bien”, dijo Lil Nas X en una historia de Instagram el martes 26 de agosto. “Va a estar bien. Va a estar bien. Mie**a. Eso fue realmente aterrador. Fue aterrador. Estos últimos cuatro días fueron aterradores, pero tu chica va a estar bien”.

Este mensaje llega un día después de que el ganador del Grammy fue acusado de cuatro delitos graves, incluida agresión con lesiones a un agente de policía.

En redes sociales circuló el video de Lil Nas X caminando por las calles de Los Ángeles usando solo un calzoncillo blanco, botas vaqueras blancas y un cono de tráfico en la cabeza. Este incidente requirió la presencia de la policía pero de acuerdo con los oficiales el músico se resistió al arresto y agredió a los oficiales.

La Policía trasladó a Lil Nas X a un hospital por sospecha de sobredosis y luego de recibir atención médica fue trasladado a prisión. El rapero pasó el fin de semana en prisión y la lectura de cargos se realizó este lunes. De ser declarado culpable por los delitos de agresión Lil Nas X podría enfrentar hasta 3 años de prisión por cada cargo.

En febrero de este año, antes de anunciar que sufrió parálisis de la mitad de su cara, Lil Nas X confesó a sus seguidores que ha estado lidiando con una época difícil en su vida a nivel emocional.

“Estos últimos años fueron bastante difíciles para mí”, dijo en un video compartido en X. “Apenas ahora estoy llegando a un lugar donde me siento seguro de mí mismo y de lo que hago, y estoy tratando de asegurarme de poner intención en mi música y en mi visión y en la creatividad de todo esto”.

