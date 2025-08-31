Dayanara Torres enamora al público de Hoy Día al hacer rutina de ejercicios

La presentadora y actriz puertorriqueña de televisión Dayanara Torres estuvo esta semana como invitada en el programa Hoy Día, que transmite la cadena Telemundo. En el show, presentó noticias, analizó temas y ¡hasta hizo ejercicios!

La Miss Universo 1993 fue protagonista en uno de los segmentos del programa matutino al ser la modelo de una rutina que preparó el experto en fitness Miguel Montes.

“Atención mujeres arriba de los 40, saben que el cuerpo cambia y necesita de una rutina fuerte y diferente para seguir activo. Hoy tenemos al entrenador Miguel Montes, que nos trae ejercicios sencillos y efectivos”, comentó.

Luego de esto, Dayanara Torres escuchó las indicaciones del experto, quien le dio varios consejos acerca de los ejercicios que debía hacer.

“Con que lo realicen dos o tres veces por semana va a ser suficiente”, dijo Montes, quien luego le dijo a Dayanara que hiciera sentadillas, abdominales, flexiones y más.

La audiencia del programa reaccionó a esta publicación con mensajes como: “Los mejores ejercicios, amo”, “Hermosa cada día más”, “Hola, gracias, estás hermosa, necesitamos un segmento con tu alimentación, porfa, Dayanara, ¿qué dieta haces para lucir tan hermosa?”.

Otros escribieron: “Wow, Dayanara, super fit”, “Bella no, bellísima”, “Wow, tú sí que eres una belleza de verdad”, “Qué hermosa está”.

La boricua fue muy bien recibida por la audiencia de Hoy Día, que no solo disfrutó de su talento, sino el gran carisma que tiene y que ha hecho que muchas personas conecten con ella.

En Hoy Día, Dayanara también habló de su vida y de cómo su madre es una persona que la inspira a seguir adelante. : “Ella tiene ya 80 años y esa mujer no para y todo es por nosotros. Si yo la necesito, ella viene, vuela, si la necesita mi hermana va y se queda con mi hermana. Mi mamá nos enseñó tanto y es una persona tan fuerte. Yo todo lo que hago es pensando en que ella se sienta orgullosa de mí porque yo me siento orgullosa de esa mujer, de esa fuerza, una persona que desde el principio trabajó”, comentó en una entrevista con Carlos Calderón.

