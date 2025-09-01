Maduro acusa a ICE de tener “secuestrados” a más de 70 niños venezolanos en EE.UU.

Nicolás Maduro denunció este lunes que más de 70 niños venezolanos permanecen retenidos en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), situación que calificó como un “secuestro” y como una grave violación a los derechos humanos.

“Tenemos más de 70 niños y niñas secuestrados por el ICE en los Estados Unidos. Y cuando digo secuestrados no exagero, secuestrados”, afirmó durante un acto transmitido por el canal estatal.

Relató supuestos testimonios de migrantes venezolanos que aseguran haber sido víctimas de abusos físicos y psicológicos, despojo de bienes y separación forzosa de sus familias.

Maduro citó el caso de un joven venezolano que, tras ser detenido, perdió sus ahorros de $7,000 dólares, dos teléfonos, un apartamento y además fue separado de su esposa e hijos. “A la madre la deportaron y a los hijos se los quitaron. Hoy esos niños permanecen allá, retenidos por las autoridades de Estados Unidos”, expresó.

El gobernante insistió en que lo que enfrentan los migrantes no son simples procesos administrativos, sino situaciones de “tortura psicológica, tortura física, maltrato, encarcelamiento sin juicio y sin derecho a la defensa”.

Maduro dice que se propuso “rescatar” a los menores

En este sentido, aseguró que una de sus tareas prioritarias será lograr la liberación de los menores venezolanos retenidos.

“Una de las labores que yo me he propuesto es rescatar y liberar a todos los niños y niñas secuestrados por el ICE en los Estados Unidos”, dijo, y responsabilizó directamente a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

“¿Quién queda manchado con esto? ¿El operador del secuestro, Marco Rubio? ¿O está manchado el honor del apellido Trump?”, cuestionó.

Enviaron carta a Melania Trump

Maduro reveló que un grupo de madres y abuelas de los niños retenidos envió una carta a la primera dama estadounidense Melania Trump, a quien describió como “una mujer de familia y de valores”, con el objetivo de pedir su intervención.

“Apelo a la conciencia humana y cristiana de la primera dama para que escuche el llamado de estas madres y abuelas, y se libere lo más pronto posible a los niños y niñas secuestrados”, enfatizó.

Maduro también se refirió al programa de vuelos de repatriación de migrantes, que a su juicio “ha marchado bien”. “Es muy triste ver los testimonios de los migrantes que llegan. Ninguno de ustedes quisiera pasar por eso. Que Dios nos libre de esa tortura”, manifestó.

Aseguró que la situación de los menores venezolanos en Estados Unidos debe ser atendida con urgencia y con respeto a los derechos humanos. “Se trata de niños pequeños, de 1 año, 2, 3, 4 años, separados de sus familias. Es un crimen contra la inocencia y contra la vida”, dijo.

