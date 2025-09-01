Tim Tszyu asegura que Terence Crawford le hará mucho daño al Canelo Álvarez

El pugilista australiano de la división súper welter, Tim Tszyu, se pronunció sobre el combate que protagonizarán el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, duelo que se ha convertido en uno de los más atractivos de los últimos años por el alto nivel competitivo de los dos peleadores que se han consagrado como monarcas en sus respectivas divisiones.

Durante una entrevista ofrecida para The Ring, el peleador australiano consideró que Terence Crawford será el flamante ganador de dicho enfrentamiento al analizar la impresionante trayectoria que posee al haber dominado títulos mundiales en diversas divisiones; asimismo cree que al subir hasta las 168 libras no se verá afectado en su rendimiento y podrá derrotar de manera sencilla al campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

“Creo que Crawford puede lastimar a Canelo. Tiene variedad y golpes imprevistos. Creo que puede hacer daño. En mi opinión, por cómo se ha visto Canelo en sus últimas dos peleas, creo que Crawford gana”, expresó Tszyu en sus declaraciones sobre el enfrentamiento.

Tim Tszyu sostuvo que esta perspectiva se debe a que el Canelo Álvarez ya no cuenta con el mismo nivel competitivo de años anteriores y especialmente que ha perdido el hambre por seguir peleando contra rivales de alto calibre; enfatizó que se ha dedicado a buscar a rivales de menor categoría para asegurar el triunfo en cada una de ellas.

“Antes pensaba lo contrario, pero siento que Canelo no es el tipo de peleador que era en la época de Gennady Golovkin. Creo que ahora está un poco más cómodo. Canelo está en forma, pero Crawford tiene mucho más que demostrar”, resaltó.

“Crawford debería simplemente boxear y moverse. Tiene un coeficiente intelectual increíble. Es un luchador de altísimo nivel”, agregó el australiano al afirmar que el estadounidense podrá quedarse con el triunfo siempre y cuando aplique una buena estrategia para poder tener el control dentro del cuadrilátero.

Actualmente Terence Crawford está teniendo la ayuda de Shakur Stevenson en su campamento para poder llegar lo mejor preparado posible para su duelo contra el Canelo, mientras que el pugilista mexicano tiene en su campamento ubicado en Lake Tahoe a Jaron Ennis.

