Cardi B fue declarada inocente en su juicio por agresión

La rapera Cardi B fue declarada inocente por un jurado en el juicio en su contra por agresión y lesiones en un caso civil . La ganadora del Grammy fue demandada por una ex guardia de seguridad llamada Emani Ellis tras un presunto incidente de 2018.

Emani Ellis demandó a Cardi B en 2020 y exigió una compensación de $24 millones de dólares por daños. La guardia de seguridad alegó que Cardi B la agredió físicamente cuando se topó con la rapera en una clínica de Los Ángeles. La artista asistía a consulta obstétrica ya que estaba embarazada de su primer hijo.

Cardi B negó haber tenido un altercado físico con Ellis debido a su estado de embarazo y esta versión fue corroborada por varios testigos de la escena que testificaron en la corte.

Cardi B aseguró en la corte que discutió verbalmente con Ellis después de que la guardia de seguridad la grabó durante una visita al médico mientras estaba embarazada de su primer hijo, Kulture. Según dijo, Ellis violó su privacidad y se negaba a retroceder-

Tras la deliberación el jurado declaró inocente a la rapero y no tendrá que pagar la millonaria indemnización que solicitaba la contraparte. Sin embargo, de acuerdo con TMZ, Cardi B planea contrademandar a Ellis.

Antes de recibir el veredicto, Cardi B tuvo un enfrentamiento con un paparazzi quien le preguntó por los rumores de un supuesto embarazo de su expareja Off Set.

Cardi B le quitó un marcador a un fan y se lo arrojó al paparazzi. Luego increpó al fotógrafo por la “falta de respeto” que implicaba su pregunta.

“¿Ves mujeres haciéndome ese tipo de preguntas?. ¿Por qué crees que, como hombre, tienes derecho a hacerme ese tipo de preguntas?”, reclamó la artista.

Este no es el primer caso de demanda en contra de Cardi B por agresión. La rapera fue demandada recientemente por una mujer por un presunto incidente de lanzamiento de micrófono en 2023 en Las Vegas.

