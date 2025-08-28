Esposa de Bruce Willis revela que no vive en la misma casa con el actor tras diagnóstico de demencia

Emma Hemming Willis, esposa del actor Bruce Willis, ofreció detalles de la dura situación familiar que enfrenta tras el diagnóstico de demencia frontotemporal del protagonista de Duro de matar y El sexto sentido.

una entrevista a Diane Sawyer Hemming habló sobre este duro proceso familiar, las difíciles decisiones que ha tenido que tomar y cómo mantienen la conexión familiar a pesar de la difícil enfermedad de Willis.

En la charla, Hemming reveló que una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar en todo este proceso fue mudar a su esposo a una casa de una sola planta donde recibe atención constante de profesionales durante todo el día.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar: llevar a Bruce a una segunda casa, de una sola planta, donde pudiera recibir cuidados constantes. Yo desayuno y ceno cada día con él”.

Tras el diagnóstico de demencia la vida de Bruce Willis y su familia cambió radicalmente. Su esposa desde hace 16 años aseguró que los primeros síntomas como la reaparición de la tartamudez que sufrió de niño, olvidaba frases y momentos de confusión. Asimismo Emma aseguró que Willis se volvió particularmente introvertido, algo que distaba de su personalidad.

“Para alguien que siempre fue muy hablador y muy participativo, de repente estaba más callado. Y en las reuniones familiares se quedaba un poco al margen”, explicó.”Se mostraba más distante, frío, no era Bruce, que siempre ha sido cálido y muy cariñoso. Verlo tan diferente fue alarmante”

Meses después de notar estos síntomas Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, que es un trastorno del lenguaje, y luego con demencia frontotemporal (FTD). Hemming expresó cómo se sintió tras recibir el duro diagnóstico de su esposo. “Salí de la consulta con nada. Sin esperanza, con un diagnóstico que ni siquiera sabía pronunciar. Fue como una caída libre. Estaba en pánico. Escuché las primeras palabras, pero después ya no escuché nada más”.

Aunque hay muchos de su matrimonio que Willis no recuerda, para Hemming lo más importante es sentir la conexión que siempre ha tenido con su esposo.

“Sé que me reconoce. Cuando estamos con él, se ilumina. Nos toma de la mano, le damos besos, abrazos… y él responde. Eso es todo lo que necesito. No necesito que recuerde que soy su esposa o la fecha de nuestra boda. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo”.

Sigue leyendo:

Prince, el hijo mayor de Michael Jackson, anuncia su compromiso con Molly Schirmang

Bailarina revela la mala experiencia que vivió al trabajar con Shakira

Denzel Washington confiesa que está harto de las películas: “No voy al cine, no veo películas”