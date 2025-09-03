Lucero: Acusan a Michel Kuri de infidelidad durante su relación con la cantante mexicana

Maggie Jiménez, conductora de televisión, reveló que el empresario Michel Kuri le fue infiel a la cantante mexicana Lucero, ya que el empresario, dijo la presentadora, que también sostivo una relación con ella.

Y es que durante su participación en el programa Tal cual, sin filtros, Jiménez, conductora de Univision, relató cómo descubrió que Michel Kuri estaba saliendo con ella y con Lucero simultáneamente. Según la conductora, fue a través de un mensaje en un Blackberry, dispositivo popular en su momento, que se dio cuenta de la situación.

“Cuando yo empiezo a salir con él, me entero que estaba saliendo también con alguien más, y ese alguien más, era Lucero”, explicó Jiménez.

Polémicas declaraciones sobre Michael Kuri

Ante la evidencia de la infidelidad, Maggie decidió alejarse de Kuri. “Al final dije: ‘¿Qué hago yo con una persona que le gusta estar con muchas personas a la vez?’”, compartió.

La reacción de Lucero, sin embargo, fue diferente. Según Jiménez, la cantante optó por seguir adelante con la relación con Kuri, a pesar de haber conocido la situación.

Maggie también recordó cómo Lucero se enteró de su presencia en la vida de Kuri, ya que la cantante, al estar separándose de su exmarido Manuel Mijares, consultó a una amiga en común sobre la conductora.

“Le preguntó a mi amiga, ‘¿Oye, tú conoces a Maggie Jiménez?’, y mi amiga: ‘Claro’ y ella: ‘¿Y es guapa?’”, relató Jiménez. Según la historia, tras escuchar buenas referencias sobre ella, Lucero se dio cuenta de que debía “ponerse las pilas” si quería mantener la relación con Kuri.

La relación entre Lucero y Michel Kuri comenzó en 2012, poco después de la separación de la cantante con Manuel Mijares, con quien tuvo dos hijos. Aunque la pareja nunca se casó ni vivió junta, estuvieron juntos por más de una década, manteniendo una relación libre y comprometida bajo el modelo de “novios eternos” que ambos defendían.

Por otro lado, Maggie Jiménez, quien actualmente trabaja como presentadora en Univision, compartió su historia destacando cómo la experiencia la hizo tomar decisiones importantes en su vida.

Con más de 20 años de trayectoria en medios, Jiménez también fue conductora en TV Azteca en México y vive actualmente en Miami con sus dos hijas, Nicole y Paula.

