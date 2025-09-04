Raúl de Molina confiesa que tuvo depresión luego de operarse
"Es una situación seria y uno piensa que porque tienes esto u lo otro, no señores, eso no tiene nada que ver”, dijo Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca
Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca, habló en el programa de las dificultades que ha enfrentado luego de su operación.
En el show de entretenimiento, mostraron una entrevista a Gabriel Soto, quien dijo que sufrió depresión luego de las dificultades de salud que tuvo hace unos meses.
Luego del testimonio, el conductor de TV dijo que se identifica mucho con las declaraciones del artista, pues recientemente vivió algo parecido.
“Este es un problema serio lo que él está hablando, porque dice que estaba padeciendo de depresión. Esto no importa, ustedes piensan que porque es actor, es bonito, no va a padecer de esto. Esto es algo que me pasó a mí después de la operación, cuando yo me vi en mi casa por un mes, que no podía venir al trabajo, estaba completamente deprimido”, afirmó.
Raúl de Molina indicó que poco a poco ha logrado salir de esta situación. “Ya estoy saliendo a restaurantes, estoy haciendo más cosas, pero es una algo bastante serio”.
El cubano-estadounidense agregó: “Este es un problema que tienen muchos actores, presentadores de televisión americanos y todo. Es una situación seria y uno piensa que porque tienes esto u lo otro, no señores, eso no tiene nada que ver”.
Destacó también que las redes sociales no son siempre positivas, pues la gente opina sin saber de algunos temas.
Varios usuarios han reaccionado a estas declaraciones con mensajes como: “La depresión no te da porque te ataquen, te da cuando tienes un cambio en tu vida que es overwhelming, que no puedes sobrepasar de ver una forma de salir y después de una cirugía uno tiene reflexiones acerca de su vida que si no sale bien qué pasará conmigo o con mi familia o si tienes un problema después de la cirugía también”.
Sigue leyendo: