“Nacho” Beristáin lanza duro análisis entre el Canelo vs Crawford

El legendario entrenador mexicano Ignacio “Nacho” Beristáin, una de las voces más respetadas en el boxeo mundial, volvió a compartir su punto de vista sobre el posible enfrentamiento entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford al considerar que el retador norteamericano parte con ventaja gracias a su depurada técnica, mientras que dejó dudas sobre el poder de definición del campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

Durante una entrevista ofrecida para ESPN Knockout, Beristáin no dudó en resaltar la calidad del estadounidense gracias a la sólida carrera que ha realizado por tantos años y en la que ha dominado en diversas divisiones.

“Sobre sale por su técnica Crawford, pero por mucho. Yo creo que haciendo un análisis técnicamente es un poco mejor. No sé si me da esa impresión o me quedo con que el Canelo lleva como 10 peleas que no ha podido noquear a nadie”, expresó el entrenador al analizar este enfrentamiento.

El entrenador del Salón de la Fama ya había expresado antes opiniones críticas hacia la carrera del Canelo Álvarez. Ha señalado que en varias etapas el mexicano eligió rivales convenientes y tomó decisiones más ligadas al negocio que al reto deportivo.

A pesar de toda esta crítica de su parte, reconoce en él una disciplina férrea y la capacidad de mantenerse como figura central del boxeo. Según Beristáin, Crawford sí representa una amenaza real que podría complicar al campeón indiscutido de las 168 libras a pesar de que todos piensan que es una desventaja escalar dos divisiones.

Uno de los aspectos que más le inquieta al veterano estratega es la falta de nocauts recientes por parte de Canelo; cuestionó si se trata de una táctica o de la fortaleza de sus rivales.

“No sé si los deja vivir por conveniencia o qué, no creo, porque los peleadores siempre suben con el hambre de noquear, de lastimar, de hacer daño, y aquí no ha podido noquear, ¿no?. Y a mí el zurdo ese, Crawford, me parece la verdad fuera de serie, ahora que lo volví a ver, me dejó más impresionado”, agregó.

A sus 84 años, Beristáin acumula una trayectoria que lo convierte en referente obligado cuando se analiza un combate de esta magnitud. Para él, el atractivo no está solo en la popularidad de ambos púgiles, sino en el choque de estilos que tendrán al analizar la técnica refinada de Crawford frente a la fortaleza y experiencia de Álvarez.

